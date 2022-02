Rihanna, enceinte : le sexe de son bébé déjà connu ? Le secret trahi par un indice

En effet, de nombreux internautes sont convaincus que Rihanna et A$AP Rocky attendent une fille. Leurs tweets et commentaires se sont mêlés à de petites moqueries visant Chris Brown et Drake, deux des célèbres ex de RiRi. Les deux hommes sont restés longtemps en froid à cause de leurs sentiments pour la même femme. Devenus parents avant Rihanna (Chris d'une fille et d'un garçon, Royalty et Aeko, et Drake d'un garçon prénommé Adonis) et désormais réconciliés, ils seraient dévastés d'apprendre que Rihanna deviendra maman avec un autre.

A$AP Rocky, lui, n'a jamais caché ses sentiments pour Rihanna. Les deux amoureux ont collaboré pour la première fois en 2012 sur la chanson Cockiness (Remix). En 2013, ils se sont mis en scène dans le clip de la chanson Fashion Killa, imitant un couple fan de mode en pleine séance shopping. Voisins de premier rang lors d'un défilé Louis Vuitton à Paris en juin 2018, ils se sont encore côtoyés l'année suivante, pour la réalisation d'une campagne publicitaire Fenty Skin, nom de la marque de produits cutanés de Rihanna.

"Ils se connaissent et se respectent grâce à la musique, à leur collaboration et à leurs autres projets. Tout est parti de là, a confié une source restée anonyme à People. [A$AP Rocky] l'a admirée et était émerveillé par [Rihanna]. Il avait hâte qu'ils commencent une relation et sentait qu'elle valait le coup d'attendre."

La patience est une vertu !