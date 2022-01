Drake : Ecoutez son jeune fils Adonis lui apprendre le français !

Alors qu'il a mis plus d'un an avant de reconnaître son existence, Drake ne se sépare désormais plus de son fils Adonis ! Et à le voir répéter des morceaux de phrases en français, sans en comprendre un seul mot, on se rend compte qu'il est aussi gaga que n'importe quel papa du monde. Dans une vidéo très mignonne publiée sur les réseaux sociaux, on le voit discuter avec le petit Adonis, qui lui propose alors de continuer leur conversation en français.

Le petit garçon de 4 ans maîtrise en effet parfaitement les deux langues, puisque sa mère Sophie Brussaux vient de Bordeaux. La jeune femme, artiste peintre et actrice de films pour adultes, a eu une brève liaison avec le rappeur, qui n'a pas reconnu tout de suite son fils. Pourtant, aujourd'hui, les deux parents s'arrangent pour que le petit garçon vive entre eux deux.

Et Adonis a décidé de partager sa deuxième culture avec son papa en lui apprenant sa deuxième langue. Dans la vidéo il lui fait répéter petit à petit sa théorie : "Une fois, quand je suis grand, tu vas mourir et retourner à l'univers !". Si le papa n'a pas vraiment idée de ce que son fils raconte, sa concentration pour parler français est vraiment craquante !