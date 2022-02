Nicky Hilton enceinte : la petite soeur de Paris Hilton montre enfin son ventre arrondi

Ce bébé sera donc le troisième enfant de Nicky Hilton. La jolie blonde et son mari James Rothschild sont déjà parents de deux filles, Theodora et Lily Grace, âgées de 4 et 5 ans. Nicky et James sont en couple depuis 2011 et se sont mariés le 10 juillet 2015 aux jardins de Kensington, à Londres. Paris Hilton était alors demoiselle d'honneur.

De son côté, Paris espère accueillir un enfant à son tour et ainsi agrandir le clan Hilton. L'ex-star de télé-réalité s'est rapprochée de son rêve en rencontrant Carter Reum. Les deux amoureux s'étaient fiancés le 13 février 2021 et se sont unis le 11 novembre, lors d'une cérémonie célébrée dans un domaine privé du quartier de Bel-Air, ayant appartenu au grand-père de la mariée.

Paris et Carter sont ensuite partis en lune de miel, un tour du monde commencé à Bora-Bora, en Polynésie Française.