Nicky Hilton est enceinte ! Bientôt un 3e enfant avec James Rothschild

La famille continue de s'agrandir pour Nicky Hilton ! Mardi 25 janvier 2022, le magazine People a en effet annoncé l'arrivée prochaine de son troisième enfant avec son mari, le financier James Rothschild. Marié depuis maintenant 6 ans, le couple a déjà deux filles : Lily Grace Victoria (5 ans) et Theodora "Teddy" Marilyn (4 ans). Leur future petite soeur ou futur petit frère est attendu pour l'été prochain.

Si la petite soeur de Paris Hilton s'emmitouflait dans ses gros manteaux d'hiver dans les rues de New York ces derniers temps (voir diaporama), ce n'était pas seulement parce qu'il faisait 2 degrés ! La styliste de 38 ans dissimulait probablement son début de ventre rond... Particulièrement active sur les réseaux sociaux, l'Américaine ne devrait pas tarder à partager cette heureuse nouvelle avec ses nombreux abonnés maintenant qu'elle a été relayée dans les médias.

En février 2020, Nicky Hilton s'était confiée sur sa vie de famille auprès de People. Elle avait expliqué que devenir mère lui avait appris à être "patiente et la meilleure version d'elle-même". Pour autant, elle avait admis se sentir coupable lorsqu'elle laisse ses filles à la maison pour se consacrer à sa carrière : "Je pense que nous pourrions tous faire mieux dans ce domaine et il est important de continuer à faire les choses que vous aimez. Ne laissez pas vos enfants prendre complètement le contrôle de votre vie. Naviguez dans cet équilibre et trouvez cet équilibre." Des conseils qu'elle pourrait prochainement donner à sa grande soeur...