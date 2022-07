Nicky Hilton maman pour la troisième fois : première photo de son adorable fils

Jamais 2 sans 3 ! Déjà maman de deux filles, Lily (5 ans) et Theodora (4 ans), Nicky Hilton a donné naissance à un petit garçon mardi 5 juillet dernier. C'est le fruit de sa relation avec James Rothschild avec lequel elle est mariée depuis 2015. "Nous sommes officiellement 5 ! Bienvenue sur terre petit garçon. Maman, papa et tes grandes soeurs ne pourraient pas être plus heureux", a écrit la jeune femme de 38 ans en légende d'un cliché publié sur Instagram le jour de la naissance de son fils. On y voit son chéri poser ses mains sur le ventre arrondi de sa dulcinée sur fond noir et blanc. Déjà, en janvier dernier, sa soeur Paris Hilton avait livré ses chaleureuses félicitations à Nicky en partageant sur Instagram une photo d'elles lorsqu'elles étaient petites: "Je suis tellement heureuse pour ma soeur Nicky et son mari James de l'annonce de leur troisième enfant. Tu es la meilleure maman et j'adore être la tante de tes deux beaux anges, j'ai hâte de rencontrer ton nouveau bébé ! Je vous aime tous", avait écrit Paris Hilton.