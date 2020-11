Coco Rocha a accouché : le top model présente son troisième enfant

La famille de Coco Rocha accueille un nouveau membre ! Le top model a accouché de son troisième enfant. Elle dévoile l'adorable visage et le prénom du bébé.

Sur Instagram, Coco Rocha a permis à son million de followers de suivre l'avancée de sa grossesse, officialisée en juillet dernier. Elle leur a naturellement annoncé l'heureuse nouvelle de son accouchement, le mercredi 25 novembre 2020. Le mannequin de 32 ans a donné naissance à son troisième enfant, une petite fille dont elle a révélé le prénom et le visage sur de nouvelles photos et vidéos.

"Mon mari @jamesedwardconran et moi sommes très heureux d'avoir vécu un accouchement sûr et de ramener @ileyconran à la maison, auprès de sa grande soeur @ioniconran et de son grand frère @iverconran. Nous avons tous eu un coup de foudre et nous avons hâtes que nous retrancher et de nous câliner cet hiver", écrit @cocorocha en légende d'une vidéo d'elle, allongée sur un lit d'hôpital, portant son bébé assoupi.

Âgée de seulement quelques heures, la petite Iley Conrad possède déjà un compte Instagram !