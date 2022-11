Rihanna ultra sexy en robe courte aux côtés d'Asap Rocky qui fume un gros joint, grosse éclate pour le couple

Cela n'est un secret pour personne, Rihanna a toujours fait très attention à son style, que ce soit à travers ses clips ou ses apparitions médiatiques. Le 12 novembre dernier, du côté de West Hollywood en Californie, c'était à nouveau le cas puisqu'elle a fait sensation dans une magnifique robe courte et noire, parfaitement assortie à sa veste ainsi qu'à ses talons. Avec, pour couronner le tout, un sublime collier argenté ainsi que ses incontournables tresses.

Un look très sexy et glamour, qui est venu contraster à merveille avec celui de son chéri Asap Rocky, qui quant à lui avait opté pour un style casual chic, composé d'une veste en cuir de couleur noir, d'une chemise blanche, ainsi que d'un jean bleu classique et des bottes noires. Simple et efficace. Ce qui semblait davantage original, c'est ce qu'il tenait entre ses dents, à savoir un joint, bien que la consommation de cannabis soit désormais légale, sous certaines conditions, en Californie.

Un projet original

Ce qui ne pose en revanche aucun problème de légalité sur la totalité du territoire des Etats-Unis depuis de longues décennies, c'est la consommation d'alcool. Cela tombe bien, puisqu'Asap Rocky vient de lancer sa propre marque de Whisky intitulée Mercer & prince. Et c'est justement à l'occasion d'une soirée prévue pour le lancement de ce produit que le rappeur et sa célèbre compagne étaient de sortie ce 12 novembre.

"La bouteille que j'ai conçue est faite pour se connecter avec le consommateur contemporain. Mercer + Prince est doux dans le goût, disruptif dans l'emballage, et proche de mon coeur dans le nom. Elle est accessible à tous et s'adresse à un public diversifié, ce qui était très important pour moi", déclarait-il récemment, afin de promouvoir son produit.

C'est une idée qu'il comptait mettre en place depuis bien longtemps : "Cela fait quelques années que je voulais lancer un whisky, mais il était difficile de trouver des partenaires prêts à innover au niveau que j'envisageais." Mais ça y'est : il vient désormais de se lancer officiellement dans cette aventure et pourra probablement compter sur le soutien de sa chérie Rihanna - avec qui il officialisait l'année dernière avant de devenir parent avec elle d'un petit garçon en mai dernier - pour mener à bien ce projet.