Rihanna : Veste en fourrure et jupe serpent, look sexy et original en marge du Super Bowl, le ton est donné

Umbrella, We found love, Diamonds, Work... Difficile de mentionner tous les tubes que Rihanna possède à son actif, elle qui s'est affirmée au fil des ans comme l'une des plus grandes popstars du 21ème siècle. Un sacré statut pour la compagne d'Asap Rocky (avec qui elle est devenue maman en mai 2022, ndlr), elle qui n'a plus sorti d'album depuis 2016. Une absence de longue durée, qu'elle pourrait rapidement faire oublier à ses fans ce dimanche 12 février, puisqu'elle est attendue sur la scène du Super Bowl, qui est la grand-messe annuelle du football américain.

Elle se produira à la mi-temps du match, qui pour rappel opposera l'équipe de Kansas City à celle de Philadelphie, et se déroulera au stade de Glendale en Arizona. Une enceinte pouvant accueillir jusqu'à 63400 personnes. Beaucoup de monde sera donc présent sur place, sans oublier les millions de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur leurs téléviseurs. Toutes les conditions sont donc réunies pour que Rihanna propose un show exceptionnel. La chanteuse semble également faire le nécessaire de son côté. "Aujourd'hui, c'est une très grosse répétition, très importante, qui va être cruciale pour dimanche", a-t-elle notamment déclaré ce jeudi lors de la conférence de presse de l'événement, expliquant ainsi s'entraîner intensément pour le jour j. Une information rapportée par le Daily Mail. Elle semble également préparée d'un point de vue vestimentaire.

Un sacré style

En effet, lors de cette conférence, elle était parée d'une superbe création de la maison Alaïa (référence au styliste franco-tunisien Azzedine Alaïa, décédé en novembre 2017, ndlr). Veste en cuir et en fourrure, jupe en écailles de seprent... Un style très original, mais aussi et surtout très sexy. A cette tenue était associés des bijoux signés Maria Tash, dont un collier ras de cou et une magnifique paire de boucles d'oreilles.

Après tout, Rihanna nous a habitués depuis plusieurs années, que ce soit à travers ses clips ou ses apparitions publiques comme à la Fashion Week, à faire sensation pour ses looks plus spectaculaires les uns que les autres. Reste à savoir désormais quelle tenue elle choisira de porter dimanche. Peut-être vient-elle de la dévoiler ? Réponse dans deux petits jours !