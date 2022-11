"Je n'ai pas été un type bien" : Maxim Nucci et ses années compliquées, l'ex de Jenifer cash sur son passé

Quand on a plus rien à dire, il faut parfois accepter de se murer dans le silence et de laisser la place aux autres. Maxim Nucci l'a très bien compris. Le chanteur de 43 ans, également comédien, évolue sous le pseudonyme de Yodelice quand il est sur scène. Mais ces derniers temps, Yodelice était aux abonnés absents. Le personnage a laissé place à son créateur, Maxim Nucci, qui a mis ses talents d'écriture et de composition au service d'une des plus grandes légendes du rock disparue depuis : Johnny Hallyday. Pour évoluer dans le milieu et apprendre encore et toujours, pas de meilleure école d'après lui : "Je ne savais pas lui dire non. J'ai vécu ces cinq années auprès de lui de manière intense, la fin a été d'autant plus brutale. Tout ce qui s'est passé après son décès, je l'ai très mal vécu" confie-t-il dans les pages de Paris Match.

Johnny Hallyday a aidé Maxim Nucci à retrouver goût à la musique. Une rencontre salvatrice pour celui qui, quelques années plus tôt, ne prenait plus plaisir à donner au public : "Sur la dernière tournée de Yodelice, j'ai senti que j'étais en mode pilote automatique. Ça ne m'allait pas parce que la base du projet était d'être créatif, de ne pas tourner en rond." C'est ainsi qu'un break se s'est imposé, à l'image de la réflexion, du recul et de la prise de conscience.

Une période d'errance au service des autres

Plus vraiment épanoui dans son rôle de chanteur, Maxim Nucci (alias Yodelice donc) a préféré raccrocher le micro pour éviter la dépression vers laquelle il se dirigeait dangereusement. Neuf ans après son dernier opus, The Circle lui permet de revenir en grande forme et avec des choses à dire : "J'essaie d'aller vers l'universel. J'ai fait appel à l'artiste Jason Glasser pour me seconder dans l'écriture des textes. Il a su trouver les mots de mes émotions."

Ces émotions justement, le compagnon d'Isabelle Ithurburu est allé les chercher au plus profond de lui-même : "Il m'arrive souvent de repenser aux moments où je n'ai pas été un type bien. Ce sont ces doutes que je mets en musique plutôt que les moments où tout va bien." Si l'album est bien rempli, cela ne veut pas dire que Maxim Nucci voit tout en noir. Amoureux depuis plus de 7 ans et heureux papa d'Aaron, 19 ans, fils de Jenifer, et Mia, 4 ans, qu'il a eue avec Isabelle Ithurburu, le producteur de Jain n'a pas que des mauvais jours grâce à eux. Ses proches à qui il rend d'ailleurs hommage sur la pochette de l'opus, représentant un diamant : "Cette pierre symbolise le luxe, le paraître, alors que sa composition est proche de celle du charbon, qui nous chauffe. Mon précieux est dans les choses simples, les enfants, la famille..." Si ça, ça ne veut pas tout dire...