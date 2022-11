"Mon précieux" : Maxim Nucci (Yodelice) parle de ses enfants Aaron et Mia, très rares confidences

Maxim Nucci signe son grand retour, mais pas dans l'ombre d'un autre cette fois. L'artiste de 43 ans dévoile son troisième album enregistré depuis son studio parisien Spookland. Il a livré ses confidences au Parisien, sur son travail solo pour un disque, The Circle, dans les bacs à partir du 25 novembre, mais aussi sur des sujets plus intimes comme sa relation avec Johnny Hallyday, avec lequel il a collaboré jusqu'à la fin, et sur ses enfants.

Pendant une décennie, Maxim "Yodelice" Nucci a mis son talent au service des autres, comme Jain mais aussi Johnny Hallyday. Ils ont collaboré ensemble sur les albums Jamais seul, De l'amour, Rester vivant et le dernier, posthume et baptisé Mon pays c'est l'amour. Pour Le Parisien, le musicien accepte d'évoquer ses liens avec le Taulier, décédé il y a près de cinq ans : "Avec Johnny, tout est sujet à fantasmes, à polémiques, et je n'ai pas envie d'être là-dedans, confie-t-il au journal. J'ai envie de garder pour moi ces souvenirs et ne pas tomber dans ce qui s'apparente souvent au voyeurisme."

La quête du précieux

Durant ces cinq dernières années, Maxim Nucci a fait le deuil de l'icône avec laquelle il a tant oeuvré. Peu à peu est né The Circle, aux rythmes folk si mélodieux. Il a changé récemment de managers et de maisons de disques pour retrouver son personnage de Yodelice, mais "le chapeau et la larme sous l'oeil de son personnage, c'est fini", précise le quotidien. Sur sa pochette figure un diamant brut, en expliquant sa signification, il évoque les siens : "C'est la quête du précieux et où on place son précieux. Cette pierre symbolise le luxe, le paraître, alors que sa composition est proche de celle du charbon, qui nous chauffe. Mon précieux est dans les choses simples, les enfants, la famille..."

Maxim Nucci est particulièrement discret sur sa famille, voulant protéger à tout prix l'intimité des siens. Il est papa d'un garçon, Aaron, qui va bientôt fêter ses 19 ans et dont la mère est Jenifer. Puis, avec sa compagne la journaliste sportive Isabelle Ithurburu avec qui il est en couple depuis 2015, il a accueilli la naissance de Mia, 4 ans. Sa bien-aimée dévoile parfois de tendres clichés sur Instagram.