Laeticia Hallyday en froid avec Maxim Nucci ? De loin, elle lui adresse un message à coeur ouvert

Depuis la mort de Johnny en décembre 2017, son fidèle ami et collaborateur Maxim Nucci se fait discret. Le musicien et interprète était pourtant comme un fils de coeur pour le Taulier et passait beaucoup de temps avec lui, son épouse Laeticia Hallyday et leurs filles, Jade et Joy. S'il n'est plus apparu aux côtés de ces dernières depuis longtemps, il garde tout de même une place particulière dans leurs coeurs.

Le 23 février 2021, à l'occasion des 42 ans de Maxim Nucci, Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour lui adresser un tendre message, le temps d'une Story avec joyeuse photo souvenir. "Pleurer, rire, écouter et oui, guérir. Merci @yodeliceofficial d'avoir assuré mes arrières toutes ces années. Merci pour tous les petits moment où tu as pris soin avec amour de Jade, Joy et moi, la veuve de 45 ans a-t-elle écrit, depuis ses vacances à Saint-Barth avec Jalil Lespert. Je suis reconnaissante de t'avoir et pour toutes les façons dont ta vie touche la mienne. Joyeux anniversaire mon ami adoré. Nous t'aimons."

En octobre 2020 à Paris, le compagnon de la journaliste Isabelle Ithurburu a brillé par son absence lors du lancement du coffret posthume consacré au dernier road-trip américain de Johnny, Son rêve américain. Voyage dont il a pourtant fait partie en 2016... Non seulement l'artiste a manqué l'événement organisé au Grand Rex avec Laeticia, Jade, Joy et les compagnons de route du rockeur, mais il a demandé à être effacé du film souvenir intitulé A nos promesses et réalisé par François Goetghebeur...