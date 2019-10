Isabelle Ithurburu et Maxim Nucci : Amoureux, ils célèbrent un jour très spécial

Amoureux comme au premier jour, Isabelle Ithurburu et Maxim Nucci fêtent une date très spéciale... La naissance de leur amour ! En couple depuis 2015, la journaliste de 36 ans et le musicien semblent plus complices que jamais. Pour rendre hommage à son compagnon, l'ancienne animatrice du Tube (Canal+) a publié une photographie où l'on aperçoit le couple heureux à Los Angeles. En légende, elle écrit : "4Y" (référence à leur quatre ans d'amour).

Suivie par plus de 127 000 abonnés, les followers de la journaliste n'ont pas manqué de féliciter Isabelle et Maxim via Instagram. "Couple trop canon", "Joyeux anniversaire", "Encore plein d'années de bonheur à vous deux", "Magnifique". L'un des fans du couple a rajouté : "Et un beau bébé pour sceller ce bel amour !". En effet, le couple a donné naissance à une petite fille prénommée Mia en août 2018.

Déjà papa d'un garçon prénommé Aaron, né en 2003 de sa relation avec la chanteuse Jenifer, Yodelice semble très heureux avec l'animatrice de Canal + qu'il surnomme affectueusement son "rayon de soleil". Considéré comme le fils spirituel de Johnny Hallyday, Maxim Nucci est très proche de sa veuve, Laeticia Hallyday. Celle-ci l'avait d'ailleurs surnommé son "frère" le 23 février 2019 dans sa story Instagram lorsque l'auteur-compositeur-interprète fêtait ses 40 ans. Très présent aux côtés de l'ex-femme du Taulier, le musicien a d'ailleurs supervisé en grande partie l'enregistrement du dernier album de Johnny Hallyday : Mon pays, c'est l'amour. Un album qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires en trois semaines, un chiffre record en France dans l'industrie musicale.