Thierry Neuvic et Jenifer : Leur fils Joseph adoré d'Aaron, l'enfant de la chanteuse et Maxime Nucci

Il y a quelques années, Jenifer a partagé sa vie avec Thierry Neuvic, que l'on retrouve ce mardi 20 septembre sur M6 dans La maison d'en face. Le couple a eu un véritable coup de coeur sur le tournage du film Les Francis. À l'époque, Jenifer est déjà maman d'Aaron, fruit de ses amours passés avec Maxim Nucci, aujourd'hui âgé de 18 ans. Et avec Thierry Neuvic, la chanteuse et gagnante de la Star Academy goûte une nouvelle fois aux joies de la maternité. Ensemble, ils deviennent les parents d'un petit Joseph, aujourd'hui 8 ans. Comment s'entendent les deux frères ? Aaron adore Joseph, à en croire les confidences de l'acteur de 52 ans.

Invité des Maternelles sur France 5, l'acteur alors âgé de 44 ans, révélait être "gaga" de son fils Joseph et s'épanchait, livrant anecdote sur anecdote. Face à la caméra, celui qui partageait encore le quotidien de Jenifer a raconté la première fois où Aaron a rencontré le nouveau-né. De onze ans son aîné, il est tombé sous le charme de son petit frère. Une première "extraordinaire" selon le beau-papa. "Le premier jour, il avait mis un T-shirt qu'il avait fait tout seul en écrivant 'c'est le plus beau jour de ma vie, bienvenue mon petit frère', c'était super", a livré Thierry Neuvic. Sur le plateau, toutes les chroniqueuses étaient alors attendries par cette révélation, l'animatrice Sidonie Bonnec tout particulièrement.

Cette règle ferme que Jenifer a établie pour ses fils à l'école

Depuis, Jenifer est devenue maman de trois enfants, puisqu'elle a donné naissance à un troisième fils de 1 an, dont le papa est son mari actuel, le restaurateur et entrepreneur Ambroise Fieschi. Au sujet de ses trois fils, elle ne fait que de rares confidences. Comme dernièrement lors d'un entretien Auféminin, l'artiste qui fêtera ses 40 ans le 15 novembre prochain évoquait la rentrée des classes. Et notamment le fait qu'elle s'assure d'une chose : que chacun ait bien respecté le règlement vestimentaire, léger, imposé par celle-ci. "Mes fils sont plutôt sportwear et autant pour les fringues ils sont cool, autant pour les baskets, ils savent vraiment ce qu'ils veulent et les collectionnent, a-t-elle expliqué. Mais à la maison, on a établi une règle pour l'école : pas de marque apparente. Ils ont bien intégré ça et ça fonctionne parfaitement ainsi." Outre sa vie bien remplie de trois garçons, elle s'apprête à sortir un nouvel album, intitulé N°9, qu'elle dévoilera le 4 novembre prochain. Elle partira aussi en tournée dans toute la France, dès le mois de mars 2023.