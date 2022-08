Jenifer mariée à Ambroise Fieschi : robe en dentelle et transparente, une union féérique en Corse

Ça y'est, Jenifer fait son grand retour sur le plan musical. La Niçoise de 39 ans sortira un single ce vendredi 19 août, un morceau annonciateur de son prochain album "N° 9" attendu le 4 novembre prochain, avant une tournée et un tout premier Accor Arena en vingt ans de carrière.

Beaucoup de choses l'attendent encore, alors qu'elle n'a pas toujours imaginé qu'elle ferait une aussi longue carrière. "Au début, je me disais aussi que ce serait éphémère. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai beaucoup travaillé et me suis construite aux yeux de tous. Même si ce n'était pas toujours évident avec cette surmédiatisation, qui aurait pu être extrêmement nocive et me brûler les ailes. Le soutien du public m'a beaucoup aidée aussi. L'air de rien, les concerts, les rencontres et les récompenses aux NRJ Music Awards m'ont aidée à me surpasser à chaque fois", confiait-elle récemment au Parisien .

Unis par le mariage

Le soutien de son mari a également dû compter pour elle. Car pour rappel, la jolie brune est en couple avec Ambroise Fieschi, un entrepreneur d'Ajaccio, depuis 2016. Il y a trois ans, elle lui disait "oui" dans la commune de Serra-di-Ferro, sur un terrain appartenant à Jean-Luc Codaccioni, son oncle assassiné en décembre 2017 après avoir été la cible de tirs à l'aéroport de Bastia. Un lieu fort symboliquement pour la chanteuse, qui n'a jamais caché son attachement pour ses racines corses.

Elle avait opté ce jour-là pour une robe blanche bustier, toute en dentelle et transparence, nouée aux épaules par un joli voile. Sans oublier qu'elle était perchée sur une paire de sandales argentées à chaînettes et incrustées de diamants. Son mari arborait quant à lui un costume trois-pièces bleu, tout en sobriété. C'est en extérieur, dans un décor champêtre réalisé par "une vieille connaissance" – la patronne de l'hôtel Ostella de Bastia –, que l'union a été célébrée. Pas de mairie ni d'église pour le couple, ni de stars parmi les 150 convives, si ce n'est l'ancien footballeur Johan Cavalli et Jean-Philippe Scapula, rencontré sur des rallyes automobiles, choisis comme témoins. Depuis, c'est toujours l'amour fou entre les deux tourtereaux.