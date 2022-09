Jenifer, maman de 3 garçons : cette règle ferme qu'elle a établie pour ses enfants à l'école

Depuis quelques années, la rentrée des classes est un moment spécial pour elle. Maman de trois enfants, Jenifer amène désormais sa petite tribu jusqu'au portail de l'école. Mais avant que tout le monde ne monte dans la voiture, la chanteuse s'assure d'une chose : que chacun ait bien respecté le règlement vestimentaire, léger, imposé par l'ancienne gagnante de la Star Academy. "Mes fils sont plutôt sportwear et autant pour les fringues ils sont cool, autant pour les baskets, ils savent vraiment ce qu'ils veulent et les collectionnent, explique-t-elle au média Auféminin. Mais à la maison, on a établi une règle pour l'école : pas de marque apparente. Ils ont bien intégré ça et ça fonctionne parfaitement ainsi."

Les cartables de marque avaient un coût...

Jenifer est maman de trois garçons. Aaron, 18 ans, fruit de ses amours passés avec Maxim Nucci. Joseph, 8 ans, l'enfant qu'elle a eu avec l'acteur Thierry Neuvic, et un petit dernier de 1 an, dont le papa est son mari actuel, le restaurateur et entrepreneur Ambroise Fieschi. Si elle a instauré cette règle, c'est sans doute parce que, quand elle était jeune, ses parents avaient mis un point d'honneur à ce qu'elle comprenne la valeur de l'argent. "Les cartables de marque avaient un coût et forcément on ne pouvait pas se les payer tous les ans, rappelle-t-elle. On se les passait les unes aux autres [avec ses cousines, NDLR.] et comme je fais partie des dernières, je récupérais pas mal de cartables, j'étais contente."

Ce mois de septembre 2022 est, à plusieurs niveaux, une étape importante pour Jenifer. Outre la rentrée des classes de ses garçons, elle s'apprête à sortir un nouvel album, intitulé N°9, et a déjà dévoilé un premier extrait de cet opus intitulé Sauve qui aime. Elle partira d'ailleurs en tournée dans toute la France, pour défendre ses titres inédits et en interpréter des anciens, dès le mois de mars 2023. Espérons que les enfants puissent prendre quelques vacances pour venir voir maman sur scène.