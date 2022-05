Thierry Neuvic et Jenifer séparés : "Des scènes d'amour avant même d'être ensemble", retour sur leur rencontre

On aime se replonger dans les souvenirs et se rappeler certains couples people qu'on a adorés. Thierry Neuvic et Jenifer font partie de ceux-là. Durant trois ans, le duo a fait rêver les fans. Jeunes, beaux, très bien assortis, Thierry et Jen ont laissé éclater leur amour au grand jour. Un bonheur étincelant et sans égal pour lequel ils peuvent remercier Fabrice Begotti, réalisateur du film Les Francis en 2014, dans lequel le couple se donnait la réplique.

Si le courant est passé entre les interprètes des personnages de Dume et Laetitia, les deux acteurs étaient loin d'en être au même stade. Jenifer l'avouait à Femme Actuelle à l'époque : "Je n'étais pas du tout lunée pour rencontrer quelqu'un." Déterminé à ne pas les laisser tranquille, Cupidon s'est chargé du travail lui-même. Avec brio : "J'y ai rencontré l'homme de ma vie, merci le film, confiait Jenifer. C'est complètement dingue. Cela s'est fait de fil en aiguille, on ne s'est plus quittés. Tout était tellement évident."

Avant même de concrétiser leur histoire d'amour, Jenifer et Thierry Neuvic avaient partagé des moments plutôt intimes. De quoi les rapprocher encore un peu plus : "On a eu des scènes d'amour avant même d'être ensemble. On en rit aujourd'hui" révélait l'ex-coach de The Voice dans Elle. Quelques mois après la sortie du film, Jenifer mettait au monde leur fils Joseph, son deuxième enfant, le premier pour l'acteur.

Si le garçon âgé de 7 ans ne vit plus avec ses deux parents sous le même toit, il ne les voit pas se déchirer pour autant. Malgré la rupture annoncée en 2016, Jenifer et Thierry Neuvic ont tenu à garder de bonnes relations, pour eux mais également pour leur fils. Si l'ancienne Star Académicienne a depuis refait sa vie avec Ambroise Fieschi, qu'elle a épousé en 2019 et avec qui elle est devenue maman pour la troisième fois - un garçon appelé Juvanni -, Thierry Neuvic reste discret sur sa vie privée. Il faut dire que son agenda 2022 est plutôt chargé. Outre la préparation de la saison 7 de Sam, le héros de La Malédiction de Provins a plusieurs projets en cours : La maison d'en face avec Julie de Bona, Le Mystère Daval avec Michèle Bernier et L'impasse avec Gwendoline Hamon. L'amour attendra donc un peu.