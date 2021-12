Jenifer maman pour la 3e fois : comment elle gère sa carrière et sa famille

Mère de trois enfants, Jenifer (39 ans) a parfois des difficultés à concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle. En pleine promotion du film Tous en Scène 2 (qui sortira en France le 22 décembre 2021) pour lequel elle prête sa voix, la chanteuse révélée dans l'émission Star Academy a admis avoir un emploi du temps très chargé auprès des journalistes du magazine Nous Deux.

"J'essaie de faire du mieux que je peux, comme toutes les mamans qui travaillent", explique-t-elle. "Je pense que si leur mère est épanouie au travail, les enfants le sont aussi ! Tout est une question d'organisation." Très heureuse dans sa vie amoureuse, de famille et d'artiste, l'ex de Pascal Obispo confie être comblée par sa famille recomposée et ajoute avoir "la vie de Madame-tout-le-monde". "Je passe l'aspirateur et nettoie mes toilettes. Il y a plein de mamans qui bossent et qui essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil", avait-elle également confié à Télé 7 jours en septembre 2021.

Devenue maman pour la première fois à 22 ans, d'un petit garçon prénommé Aaron (fruit de ses amours avec Maxim Nucci), cette maternité lui a permis de devenir mature beaucoup plus rapidement que les jeunes filles de son âge. "J'ai eu un enfant très tôt, des responsabilités. Cela m'a donné de la force et permis de garder le cap. Et mes fans aussi, si protecteurs et bienveillants", a-t-elle confié. Par la suite, l'interprète du titre J'attends l'amour a donné naissance à Joseph (7 ans, né de sa relation avec Thierry Neuvic), puis, plus récemment, à un petit garçon qui serait né en mai dernier en Corse (né de son mariage avec Ambroise Fieschi).

Amoureuse d'Ambroise Fieschi depuis 2017, le couple s'était marié en août 2019 au cours d'une sublime cérémonie célébrée en Corse dans la commune de Serra-di-Ferro, sur un terrain appartenant à Jean-Luc Codaccioni (son oncle assassiné en décembre 2017 lors d'une fusillade à l'aéroport de Bastia). Cette union a ainsi permis à l'artiste de rendre hommage à son cher oncle.