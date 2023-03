Thierry Neuvic et Jenifer parents de Joseph : ce deal conclu par l'acteur pour qu'il voit leur bébé à sa naissance

Thierry Neuvic, qui donne la réplique à Anne Caillon dans le téléfilm La Malédiction de Provins diffusé ce soir sur France 3, est devenu papa en août 2014, d'un petit garçon prénommé Jospeh né de sa précédente relation avec la célèbre chanteuse Jenifer. Une naissance qui était intervenue alors que l'acteur était en plein tournage pour le film Belle et Sébastien : l'aventure continue. Mais il était finalement parvenu à conclure "un deal" avec Clément Miserez, le producteur, pour qu'il "regroupe tous [s]es jours de repos afin qu'[il] puisse [s]'absenter quelque temps et voir naître" son bébé. Une information dont il avait fait part au magazine Télé Star en 2015.

Un entretien au cours duquel il s'était d'ailleurs confié sur son rapport à la paternité. "Au début, franchement, il y a une espèce d'inconscience comme ça, tu deviens papa, c'est super. C'est avec le temps que l'on se rend compte, que l'on prend la dimension de la chose, que ce n'est pas forcément facile tous les jours", avait-il alors confié à nos confrères, avant de préciser que, s'il n'avait pas "peur" de son rôle de père, il pouvait en revanche se retrouver "dépassé parfois par des trucs" liés à l'éducation donnée à son petit garçon. Mais d'après Jenifer, qui accordait une interview à Paris Match en 2018, le père de son enfant répond parfaitement à ses obligations.

Des parents soudés

En effet, l'ex-candidate de la Star Academy, qui est également la maman d'Aaron, qu'elle a eue avec le musicien Maxim Nucci, et de Juvanni, fruits de ses amours avec l'entrepreneur Corse Ambroise Fieschi (avec qui elle est toujours en couple et mariée, ndlr), avait affirmé à l'hebdomadaire être "vraiment aidée par leurs pères". Elle est même allée plus loin, en estimant que "sans eux", et sans sa famille, elle n'aurait "jamais pu tenir". De quoi peut-être rassurer Thierry Neuvic s'il pensait ne pas être à la hauteur.

A noter qu'après la séparation avec la mère de son enfant, le comédien de 52 ans avait refait sa vie avec l'actrice Hélène Fillières. Mais ils ne sont plus ensemble depuis. Celle avec qui il avait notamment partagé l'affiche de la série Mafiosa, diffusée jusqu'en 2014 sur Canal +, a épousé le producteur Matthieu Tarot.