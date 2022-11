Jenifer dans la Star Ac : robe scintillante, moulante et décolleté XXL... elle avait tout donné face à une star légendaire

Invitée sur le plateau de la Star Academy le 15 février 2008 à l'occasion de la grande finale opposant Mathieu Edward et Quentin Mosimann, Jenifer avait eu l'immense honneur de chanter avec une des plus grandes légendes de la musique française : Johnny Hallyday. Très sexy, la femme d'Ambroise Fieschi avait dégainé une robe pailletée très sensuelle épousant à merveille les courbes de son corps.

Laissant entrevoir sa poitrine grâce à un décolleté XXL mais aussi ses formes pulpeuses avec cette robe moulante fendue, la star avait interprété les titres La musique que j'aime mais aussi Le Loup, la Biche et le Chevalier avec d'autres artistes également invités pour ce prime : Patrick Bruel, Pascal Obispo et Isabelle Boulay. Au moment de ce prime, la gagnante de la Star Ac était d'ailleurs en couple avec l'interprète du titre Tombé pour elle. Ils s'étaient séparés l'année suivante, en 2009.

Très heureuse de retrouver Johnny Hallyday sur le plateau de TF1, ce n'était pourtant pas la première fois qu'ils chantaient ensemble. En effet, Jenifer et Johhny avaient déjà interprété la chanson Je te promets devant le public du Parc des Princes en 2003. Un moment fort dont elle s'était souvenue sur le plateau de l'émission En aparté, sur Canal+ le 10 novembre 2022. "Je suis tellement admirative, comme beaucoup de gens et j'ai eu ce privilège de pouvoir partager ce moment avec lui. (...) On a été amenés à chanter quelques fois ensemble et j'ai toujours eu énormément de tendresse venant de sa part. Je ne sais pas, un truc, comme s'il comprenait. On n'avait pas besoin de s'expliquer."

J'avais osé mettre ma main sur son épaule

Autre anecdote concernant l'histoire d'amitié entre Jenifer et Johny Hallyday, elle l'avait également déjà rencontré lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Interviewée le 19 novembre 2019 sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, l'interprète du titre Comme un hic avait expliqué avoir vu le rockeur venu sur l'île de beauté : "On est tous allé le voir. Il était off, mais il s'est tapé tous les gosses du village. On avait fait la photo pour le Corse Matin et j'avais osé mettre ma main sur son épaule. Je me disais que c'était ma seule occasion de toute ma vie, et puis finalement..."