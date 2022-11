"J'ai vomi avant de monter sur scène" : Jenifer enceinte à 20 ans, soirée en "flippe totale" avec une légende

De retour à ses premières amours... Présente le 15 octobre pour le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, Jenifer a fait un retour triomphal avec son nouvel album, n°9, dans l'émission qui a fait son succès en 2001. Radieuse dans sa tenue rose hors de prix, la chanteuse avait pu encourager les jeunes élèves prometteurs et rappeler quelques souvenirs de sa promotion. Ce lundi 14 novembre, dans l'émission En Aparté sur Canal +, elle est d'ailleurs revenue sur cet aspect du début de sa carrière.

Il faut dire que la chanteuse s'était beaucoup confiée pendant la demi-heure passée dans le studio cosy de l'émission, et avait même abordé le sujet de la Star Academy, elle qui, jusqu'au bout, n'était pas sûre de vouloir se présenter au programme. "Je passe la dernière au casting, jusqu'à la fin je me pose la question, 'Est-ce que je participe ? Est-ce que je ne participe pas ?'", a-t-elle révélé avant d'expliquer qu'elle a finalement pris sa décision en voyant Pascal Nègre et Alexia Laroche-Joubert sortir de la pièce : "Allez, j'y suis, j'y vais !".

Une décision importante qui l'a fait connaître du grand public, qui lui a fait rencontrer des amis, comme Nikos Aliagas, mais qui lui a aussi valu de grands moments et duos. Et si celui avec Mario, sur Romeo et Juliette lors de la finale de l'émission lui a valu beaucoup de compliments (et de larmes), c'est un autre grand moment que les journalistes de Canal + ont décidé de ressortir : un moment partagé avec Johnny Hallyday au Parc des Princes sur la chanson Je te promets.

J'avais peur qu'il sente mon haleine

Un moment très fort, qui lui a cependant laissé un souvenir mitigé : "J'étais en flippe totale, mais quel bonheur ! [...] J'avais les cordes vocales totalement rétractées, j'avais 20 ans, j'étais enceinte de mon premier enfant donc avec les hormones qui font des bonds, j'avais vomi avant de monter sur scène, la totale quoi !", a-t-elle raconté avec humour, avant de confier qu'elle avait peur que le chanteur "sente sa mauvaise haleine".

Pour rappel, Jenifer, plutôt discrète sur sa vie privée est maman d'Aaron (bientôt 19 ans), né de ses amours avec Maxim Nucci, de Joseph, 8 ans, dont le papa est Thierry Neuvic, et d'un troisième petit garçon, âgé de 18 mois mais ne partage quasiment rien sur sa tribu, ni sur son mari, Ambroise, avec qui elle vit en Corse.

Une tribu qui pourrait s'agrandir bientôt : à la fin de l'interview, la chanteuse a en effet intrigué les téléspectateurs avec une petite phrase plutôt énigmatique. En effet, alors qu'elle était invitée, comme le veut la tradition, à se prendre en photo, elle a lâché une petite phrase que les téléspectateurs n'attendaient pas mais que la présentatrice n'a pas relevée. "J'ai posé de face, parce vous risquez de démasquer des choses", a-t-elle expliqué.

Alors, Jenifer cacherait-elle quelque chose sous son large pull noir et son legging fleuri ? Ou voulait-elle juste avoir la meilleure silhouette possible et prendre ses précautions avec sa tenue ? Impossible de le savoir pour le moment !