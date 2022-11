Jenifer "traumatisée" dans la Star Academy : révélations 21 ans après et mise en garde pour les nouveaux

"Ne partez pas sans moi". C'est sans doute ce qu'auront envie de dire les deux candidats de la Star Academy qui seront éliminés à l'issue du prime du 12 novembre 2022. Car oui, pour ceux qui l'ignoraient encore, l'émission a fait son grand retour le 15 octobre dernier, sur TF1. Et pour le lancement, la gagnante de la saison 1 (en 2001) Jenifer a été conviée pour chanter en solo un medley en fin de prime. La chanteuse de 39 ans n'a évidemment pas échappé à une question sur ce grand retour lors de son passage dans En aparté, sur Canal+. L'occasion pour elle d'adresser un petit message aux élèves.

L'émission ne sera diffusée que ce soir, mais Télé Loisirs s'est déjà procuré un extrait en exclusivité. On peut y découvrir Nathalie Levy lui demander ce qu'elle avait envie de dire aux nouveaux élèves de la promotion. Jenifer n'a pas caché que ça lui faisait peur de voir des "très très jeunes". "Mais en même temps ce que je leur dis c'est de s'amuser, de savourer les moments présents, de profiter des cours et de la compétition envers soi-même. Souvent, on attise un peu les choses dans le mauvais sens du terme. Je redoute toujours le moment où on doit voter [les élèves doivent désigner un ou deux élèves à sauver lors du prime, NDLR]. J'ai ce traumatisme de quand je devais voter entre deux copains", a-t-elle déclaré.

Elle leur a donc conseillé de prendre soin d'eux et de "se protéger". D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, leur sortie ou leur quotidien peuvent être davantage difficiles. Si ces paramètres étaient entrés en ligne de compte à son époque, Jenifer ne sait pas si elle aurait pu passer le casting. "Je ne sais pas et je ne crois pas. Même sur une saison 2, car j'aurais vu comment ça se passait et j'aurais eu peur de me perdre. Je redoute à chaque fois à un moment donné de me transformer en robot, de perdre ma vraie nature. (...) J'aurais été effrayée de me savoir filmée dans l'intime mais bon, ce n'est pas le Loft non plus, il sont surtout dans leurs cours. Mais ce n'est pas un exercice dans lequel je me serai sentie à l'aise", a-t-elle conclu.