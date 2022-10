Jenifer rose bonbon à la Star Academy : le prix fou de son look dévoilé !

Il y a 20 ans, Jenifer remportait la première saison de la Star Academy le 12 janvier 2002. Star iconique du programme, la chanteuse a fait son grand retour face à Nikos Aliagas sur le plateau de TF1. Face aux nouveaux élèves de Dammarie-Les-Lys, candidats de cette dixième saison, la jolie brune de 39 ans a subjugué le public et les téléspectateurs avec une sublime robe Valentino (au prix de 2900 euros) et des bottines roses flashy (au prix de 950 euros) issus de la collection automne-hiver 2022. Un look Haute-Couture très plébiscité sur les réseaux sociaux par les internautes. Rayonnante, la femme d'Ambroise Fieschi a interprété un medley de ses tubes emblématiques comme Donne-moi le temps, J'attends l'amour, Notre idylle mais aussi son nouveau titre Sauve qui aime.

"Yaaaas queen Jenifer ! Toute de Valentino vêtue", "Jenifer qui porte du valentino la meme tenue porté par zendaya elle a dit "c'est mon moment"", "Jenifer en full Valentino ... MAGNIFIQUE", "Jenifer qui a récupéré la collection Valentino automne hiver 22 c'est pas possible", "Jenifer qui chante ses plus gros titres en Valentino, reine" peut-on lire sur Twitter.