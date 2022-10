"Je fume, je bois du café...": Jenifer transparente sur son quotidien sans se frustrer

C'est une chanteuse ravie de faire son grand retour après quatre ans d'absence, une maman épanouie et une femme amoureuse qui s'est confiée dans les pages du magazine Marie-Claire ces derniers jours.A presque 40 ans, et après plus de 20 ans de carrière, Jenifer n'a en effet jamais paru aussi radieuse, bien dans ses baskets. La raison ? Une certaine sérénité, trouvée depuis quelques temps et qui lui permet de mieux s'accepter.

"Je me sens bien dans mon âge, je me connais mieux, je m'assume davantage", explique-t-elle en interview. Le cap des 40 ans ? Cela ne lui fait d'ailleurs "pas peur" ! "Je suis moins dans la séduction, plus dans l'acceptation, des rides sur mon visage, de mon corps qui vieillit... Je suis devenue indulgente avec mon image dans le miroir. Évidemment, je reste coquette, mais j'éprouve un sentiment de sérénité", raconte ensuite celle qui a épousé Ambroise Fieschi en 2019.

Pourtant, elle le sait, son mode de vie n'est pas idéal ! "Je fume des cigarettes, je bois du café, je ne suis pas du genre à me frustrer, mais je sais que le corps ne peut pas tout accepter. Par manque de discipline, j'abandonne au deuxième cours de gym...", explique la jeune maman (Aaron, 19 ans, Joseph, 8 ans, et un petit garçon d'un an) avec honnêteté. Mais remettre ses baskets va s'avérer important pour une étape importante prévue l'an prochain : "Pour aborder en forme mon premier Bercy, il va falloir que je me remette au sport !"