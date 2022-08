Jenifer bientôt 40 ans : cash sur ses appréhensions et son étonnant avis sur le retour de la Star Ac'

Grâce à l'émission, j'ai pu enregistrer mon premier album

En tout cas, plus de vingt ans après sa participation dans ce célèbre télé-crochet, l'épouse d'Ambroise Fieschi a toujours autant de tendresse pour cette émission, comme elle l'a confié récemment dans une interview au Parisien : "Malgré le temps qui passe, cela me fait toujours quelque chose quand on m'en parle. C'était trois mois très intenses de ma vie, il y a vingt ans, confie Jenifer. Mais les cours qui m'ont été prodigués m'ont vraiment servi par la suite. J'étais une petite midinette de Nice qui débarquait à Paris et grâce à l'émission, j'ai pu enregistrer mon premier album (qui ressort en vinyle le 26 août). C'est dingue de me dire que je suis toujours là, vingt ans plus tard."