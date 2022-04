Jean-Pascal Lacoste séparé de Jenifer : pourquoi la chanteuse a choisi de rompre avec lui

Ils formaient le couple le plus craquant de la Star Academy. Diffusée du 20 octobre 2001 au 12 janvier 2002, la première saison du télé-crochet animé par Nikos Aliagas avait réuni de nombreux élèves dans le château de Dammarie-les-Lys dont Jean-Pascal Lacoste et Jenifer Bartoli qui avaient eu une histoire d'amour très médiatisée. Interrogée à l'occasion de l'émission dédiée aux 20 ans de la première saison de la Star Academy diffusée en octobre 2021, la chanteuse de 39 ans avait révélé les secrets de son aventure avec l'acteur de Section de Recherche, diffusée ce jeudi 21 avril, sur le plateau de TF1. Amusée et un peu moqueuse, elle confiait que l'interprète du titre L'agitateur n'était pas du tout son "genre de mec" et ajoutait à propos de leur relation amoureuse : "Normal tu es en colo, tu profites !".

Franche, elle avait également révélé la raison de leur rupture. En réalité, la jolie brune s'était vite rendue compte que Jean-Pascal Lacoste était bien plus amoureux d'elle, qu'elle ne l'était de lui. Ne souhaitant pas lui faire de mal, elle avait alors préféré le quitter pour qu'il ne se fasse pas trop d'illusions concernant leur avenir. "Je lui ai dit que je préférais prendre du recul parce que ça va trop vite pour moi. Je n'éprouve pas l'amour qu'il ressent pour moi", indiquait l'interprète du titre J'attends l'amour.

Moi, j'en étais amoureux de Jen

De son côté, l'ancien chroniqueur de TPMP révélait au sujet de son amour avec Jenifer : "C'était vrai. Moi, j'en étais amoureux de Jen. C'est une amourette qu'on a eue tous les deux. C'était génial et on était mignons comme tout." Marqué par sa séparation avec Jenifer - qui a confié ne garder que "les bons souvenirs" de leur idylle - Jean-Pascal Lacoste avait pu admirer la victoire de son ex, qui avait remporté la première saison de la Star Academy face à Mario.

Hasard ou non, Jean-Pascal Lacoste a ensuite eu une histoire d'amour avec une Américaine prénommée Jennifer, qu'il a épousée le 12 janvier 2007, et avec qui il a eu deux enfants : Kylie en 2008 et Maverick en 2012. Depuis leur divorce en 2016, il vit avec Delphine Tellier, petite soeur deSylvie Tellier (de 15 ans sa cadette), avec laquelle il a annoncer vouloir se marier en 2022. Ils attendent leur premier enfant, une petite fille, d'ici quelques mois.

De son côté, Jenifer est maman de trois garçons. Aaron (né le 5 décembre 2003, fruit de son amour avec Maxim Nucci), Joseph (né le 13 août 2014 de ses amours avec Thierry Neuvic) ainsi que d'un troisième garçon né de son mariage avec Ambroise Fieschi.