Sylvie Tellier et sa demi-soeur Delphine fâchées : Jean-Pascal Lacoste au coeur de la discorde, révélations

"Il n'y a pas de relation..." C'est ainsi que Delphine Tellier répondait à la question d'un internaute à la fin de l'année 2021 au sujet de sa demi-soeur Sylvie Tellier. La compagne de Jean-Pascal Lacoste qui est actuellement enceinte d'une petite fille se contentait ensuite d'expliquer qu'il y avait plusieurs "désaccords".

La future maman est revenue plus en détails sur leur brouille lors d'une interview pour Ciné Télé Revue. "Chacune fait son chemin et on se porte bien comme ça", a-t-elle d'abord tenu à souligner. Car en effet, Delphine Tellier et la patronne des Miss France n'ont "plus vraiment de contacts". Et ce depuis que Jean-Pascal Lacoste est arrivé dans leur vie. L'ancien candidat de la Star Academy (2001) n'a malheureusement jamais été validé par l'entourage de sa chérie. "C'est à partir de ce moment-là que notre relation s'est dégradée. Je voulais qu'elle le rencontre, mais elle repoussait toujours le moment", a confié Delphine. Et de raconter l'ultimatum que lui a posé Sylvie Tellier : "Il aurait fallu que je choisisse entre lui et mes soeurs".

Face au refus de sa jeune demi-soeur de se séparer du comédien et chroniqueur, Sylvie Tellier aurait alors continué à tout faire pour le repousser. A commencer par le boycotter de son mariage avec son époux Laurent. "J'étais la seule à avoir un 'PS : seuls les couples mariés sont invités'", a révélé Delphine. Une attitude regrettable de la part de sa soeur mais qui ne la surprend pas tellement finalement. "Je trouve un peu dommage de juger sans connaître, mais c'est la réputation qu'elle a. Elle n'est pas très gentille, mais ça ne nous empêche pas de vivre notre vie et d'être heureux", a-t-elle conclu.

Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste préfèrent en effet se concentrer sur leur bonheur à eux. En plus d'accueillir leur premier enfant ensemble dans les prochains mois, les amoureux vont se marier en juin 2022. Un heureux événement auquel Sylvie Tellier devrait malgré tout être invitée ! "On lui enverra le faire-part. Si elle vient et que tout va bien, c'est avec grand plaisir. Voilà, qu'on se rencontre. Et puis après on n'est pas obligé de s'apprécier, mais au moins on se sera vu", avait annoncé l'agitateur dans l'émission L'Instant Deluxe.