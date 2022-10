Jenifer, une "mère louve" : ce qu'elle ne fera jamais avec ses 3 garçons

M. Pokora l'a récemment expliqué : être une star n'est pas une chose facile lorsqu'il s'agit de protéger sa famille de sa notoriété. Mais c'est ce que Jenifer s'efforce à faire, elle qui a été "surexposée par la Star Ac'" et n'a ainsi pas eu le choix que de demander que l'on respecte son "jardin secret", a-t-elle raconté dans les pages du magazine Marie France.

La chanteuse de 39 ans tient réellement à dissocier célébrité et vie privée, notamment par rapport à ses trois garçons Aaron (né le 5 décembre 2003 de sa relation avec Maxim Nucci), Joseph (né le 13 août 2014 de son amour avec Thierry Neuvic) et son petit dernier (né le 8 mai 2021 de son union avec Ambroise Fieschi). "Professionnellement, je partage avec coeur, je donne beaucoup, je me raconte énormément dans mes paroles, mais je ne poserai jamais en couverture de magazine avec mes garçons", a révélé l'ancienne coach de The Voice.

Une maman protectrice

"Je suis une mère louve qui les protège. Je n'ai pas fait carrière par goût de l'extraordinaire, je suis une fille 'normale', sans filtre, casanière, voire farouche", a-t-elle ajouté. Une réflexion qu'elle avait déjà menée l'année dernière dans les pages de Télé-Loisirs, se décrivant alors comme "madame Tout-le-monde" avant d'ajouter : "Je passe l'aspirateur et nettoie mes toilettes. Il y a plein de mamans qui bossent et qui essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil".

Elle était également revenue sur sa volonté de "se cacher davantage", en raison de sa surexposition et de l'arrivée de son premier bébé. "J'esquive on va dire. J'aurais pu être encore plus abîmée par tout ça. J'ai eu un enfant très tôt, des responsabilités. Cela m'a donné la force et permis de garder le cap", avait-elle estimé. Pour en revenir à sa récente interview pour Marie France, Jenifer a notamment confié avoir "quitté Paris, par besoin de renouer avec la nature" et son "Sud natal". Elle est née à Nice...

L'interprète de Au soleil, qui sort un nouvel album N°9 le 4 novembre prochain, a donc opté pour la discrétion et la sobriété. En témoigne cette règle étonnante qu'elle a imposée à ses enfants. Les bases sont posées !