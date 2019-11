Jenifer : Jolie poupée rock en robe H&M aux NRJ Music Awards 2019

Nommée dans la catégorie Artiste Féminine Francophone de l'année, la maman de Aaron (15 ans) et Joseph (5 ans) est finalement repartie les mains vides. Pendant le show, Jenifer a interprété le morceau Les choses simples avec Slimane en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Elle avait changé de tenue et opté cette fois-ci pour une petite robe verte électrique courte.

Elle a également décerné le prix du groupe ou duo francophone de l'année aux côtés du DJ The Avener. Le trophée est revenu à Lady Gaga et Bradley Cooper, absents, pour leur duo dans le film A Star is Born. Stars de la soirée, Angèle et le duo Bigflo et Oli ont été les plus récompensés pendant la cérémonie en recevant chacun deux prix.