"J'ai trouvé chaussure à mon pied" : Jenifer mariée à Ambroise, elle évoque comme rarement leur union

C'est l'une des artistes préférées des Français et alors qu'elle va tranquillement sur ses 40 ans, Jenifer a décidé de se remettre en selle en sortant un tout nouvel album, le neuvième de sa carrière, qu'elle a simplement décidé d'appeler N°9. Un nouvel opus forcément très attendu par ses fans, qui trépignent depuis quatre ans maintenant et qui sortira le 4 novembre prochain, avant une tournée qui la verra notamment passer par l'Accor Arena de Paris en mars prochain. "Après quatre ans d'absence, je voulais retrouver le public comme dans une grande fête où chacun se réjouit, convoque ses histoires, ses souvenirs, chante, danse et s'amuse", résume la chanteuse dans une interview accordée aujourd'hui à Marie France.

Récemment tancée par son ancien amoureux Jean-Pascal Lacoste, Jenifer vit depuis 2016 une belle et tendre histoire d'amour avec le restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi. Les deux tourtereaux sont installés en Corse et le 8 mai 2021, ils ont accueilli leur premier enfant et le troisième garçon de la belle brune. Une histoire d'amour qui s'est concrétisée en août 2019 lorsque les amoureux se sont mariés lors d'une superbe cérémonie sur l'Île de Beauté. "Le mariage s'est imposé comme une évidence. Je ne me sens pas enfermée dans une institution, j'ai trouvé chaussure à mon pied, je suis heureuse", assure l'interprète du tube Au Soleil.

Mon plus bel accomplissement est d'avoir réussi à construire une famille

Épanouie dans sa vie d'artiste et dans sa vie privée, Jenifer résume bien les choses : "Mon plus bel accomplissement est d'avoir réussi à construire une famille (...) Mon socle, c'est eux, mais aussi l'éducation que m'ont donnée mes parents, une base solide sans laquelle je n'aurais pas pu assumer la notoriété". Désormais, tout va pour le mieux pour l'ancienne gagnante de la Star Academy et à l'orée de ses quarante printemps, elle semble plus épanouie que jamais. "Je suis accomplie, plus libre que jamais, chanceuse et privilégiée de durer dans ce métier", résume-t-elle.

L'interview de Jenifer est à retrouver en intégralité le numéro du 30 septembre 2022 de Marie France.