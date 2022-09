Jean-Pascal Lacoste et Jenifer, leurs retrouvailles "tendues" : révélations ce qui s'est passé en coulisses

En 2001, la Star Academy ouvrait ses portes pour la première fois. C'est au château de Dammarie-les-Lys que les élèves et le grand public se plongeaient alors dans cette belle aventure diffusée sur TF1. Et c'est en ce même lieu qu'est née une idylle entre les candidats Jenifer et Jean-Pascal Lacoste. Ils ont à l'époque formé un craquant couple très médiatisé jusqu'au jour où la chanteuse a décidé de rompre, faute de sentiments à l'égard de l'agitateur.

Après l'aventure, ils se sont tout naturellement perdus de vue pour mener chacun leur petit bout de chemin. Mais des retrouvailles sont survenues en 2021 à l'occasion des 20 ans de la Star Academy. Malheureusement, Jenifer n'y aurait pas pris part comme l'aurait voulu son ex. D'après ses confidences lors d'une interview pour Jordan De Luxe, l'artiste devenue célèbre ne se serait en effet pas attardée sur le tournage de l'émission. "On l'a vue pour tourner sur le plateau. Action, tournez, on a fait l'émission et après elle est partie", a-t-il déclaré dans Chez Jordan pour Télé-Loisirs.

Le compagnon de Delphine Tellier (belle-soeur de Sylvie Tellier) a toutefois précisé avoir réussi à décrocher un échange avec Jenifer au moment de la coupure pub. Lequel s'est révélé plutôt "tendu". "À la pub, on s'est même un petit peu chatouillés, parce qu'elle me dit : 'Ne dis pas que j'ai renié la Star Ac'. Parce que j'avais dit qu'elle avait renié la Star Ac. Pendant dix ans, son visage a été flouté sur toutes les images", s'est-il justifié. Et d'insister : "Pourquoi on floute, si on n'a pas un problème avec la Star Ac' ?".

Jean-Pascal Lacoste a d'ailleurs fait le parallèle avec Olivia Ruiz (candidate de la première saison de la Star Ac') qui n'apprécie plus d'être associée à l'émission qui l'a révélée. Seule différence par rapport à Jenifer : elle l'assume ! "Je pense qu'elle m'en veut parce que j'ai dit ça. Alors que ce n'est pas méchant. Même quand je parle avec certaines personnes du métier, ils ne me disent pas que ce que j'ai dit, c'est faux. Elle peut dire : 'Je n'ai pas eu envie qu'on me parle de la Star Ac pendant dix ans et maintenant ça revient'", a-t-il donc continué.

Quoi qu'il en dise, Jenifer semble toujours avoir beaucoup de tendresse vis-à-vis du programme phare de la Une. Récemment, elle confiait justement son ressenti par rapport à son grand retour dans les semaines à venir.