Olivia Ruiz absente des 20 ans de la Star Academy : pourquoi elle a boycotté l'émission

L'émission promet d'ores et déjà de rencontrer beaucoup de succès ! Dans quelques mois, les plus nostalgiques auront l'occasion de se replonger dans l'aventure Star Academy à l'occasion des 20 ans du programme. Animée par Nikos Aliagas, la soirée enregistrée dimanche 20 juin 2021 a réuni une trentaine d'anciens locataires du château à Dammarie-lès-Lys, dont Jean-Pascal Lacoste, Houcine, Sofia Essaïdi ou encore Emma Daumas et Joanna Lagrave. Des gagnants emblématiques ont également répondu à l'invitation comme Jenifer (saison 1), Élodie Frégé (saison 3) et Magalie Vaé (saison 5). Sans oublier les professeurs ! En effet, le chorégraphe Kamel Ouali, la coach de chant Armande Altaï et le professeur de théâtre Oscar Sisto étaient eux aussi de la partie. Bref, tous les ingrédients ont été réunis pour offrir un grand show aux téléspectateurs.



Toutefois, une candidate emblématique a manqué à l'appel. C'est Olivia Ruiz (saison 1). La chanteuse a préféré boycotter le tournage sans apporter d'explications. D'après un commentaire laissé sur la page Instagram de Jean-Pascal Lacoste, on comprend cependant que ce genre de retrouvailles n'est pas à son goût. Alors que le fiancé de Delphine Tellier a partagé avec grand bonheur une photo de lui accompagné de certains de ses ex camarades de chambrée de la saison 1 de la Star Ac', Olivia Ruiz lui a glissé plusieurs coeurs. Ce à quoi Jean-Pascal a répondu : "Tu nous manques". L'interprète de La femme Chocolat a alors poursuivi : "Oh mon Jipe, vous aussi, tellement... alors on se refera la même à la rentrée, mais chez moi, et sans caméras, comme ça on pourra vraiment faire les couillons, comme on aime... Et toi viens me voir à Anglet mon poupouloulouchou, dédicace aprem le 26 juillet, en espérant que cette fois tu t'endormiras pas à la salle de sport..."

Je garde une petite colère

On aurait pu se douter qu'Olivia Ruiz ne voudrait pas prendre part à l'événement étant donné qu'en 2020, elle faisait des confidences amères sur sa participation au télé-crochet. "C'est pas mon meilleur souvenir dans le sens où je me suis un peu sentie manipulée quand j'étais à l'intérieur. Je garde une petite colère au fond de moi", déclarait-elle sur Sud Radio.