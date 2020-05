Olivia Ruiz a déchanté avec la Star Ac, souvenir douloureux

Olivia Ruiz est une artiste aux multiples facettes. Si son nom évoque principalement la musique, ce n'est pas cet univers qu'elle s'impose aujourd'hui. La chanteuse de 40 ans publie son premier roman, la Commode aux tiroirs de couleurs, à paraître au début du mois de juin aux éditions JC Lattès.

Olivia Ruiz (Olivia Blanc de son vrai nom) a toujours été en manque d'informations sur ses origines espagnoles et c'est pourquoi, dans ce livre, elle raconte l'histoire d'une jeune femme qui va découvrir les secrets de sa grand-mère Rita dans une vieille commode. Pour Véronique Cardi (directrice générale des éditions JC Lattès), il est certain que la Commode aux tiroirs de couleurs sera un succès littéraire. "On était plus de dix à vouloir le publier, s'est-elle souvenue auprès du Parisien (édition du 24 mai 2020). En le refermant, je savais que je tenais un très grand livre car il en a tout le souffle, une plume, une saga familiale, un magnifique portrait de femme."

A l'occasion de la sortie de son premier roman, Le Parisien retrace le parcours d'Olivia Ruiz, tout en recueillant ses confidences. Impossible alors de ne pas évoquer l'émission qui a lancé sa carrière en 2001, mais dont elle ne garde pas que de bons souvenirs : La Star Academy.

Lorsqu'Olivia Ruiz s'engage dans cette aventure folle, elle a 21 ans. Très vite, elle déchante. A cette époque, elle pensait rejoindre une école de danse et de chant à la "Fame". Pas du tout, elle se retrouve à devoir vivre 24 heures sur 24 dans un château avec d'autres candidats. Parmi eux, Jenifer, qui l'a battue en demi-finale et dont elle n'a aujourd'hui plus aucune nouvelle, alors qu'elles étaient pourtant très proches. Bien qu'Olivia Ruiz sait que La Star Ac a lancé sa carrière, elle en garde un souvenir amer. "C'est tout le paradoxe car quand j'y pense, j'ai mal pour la jeune fille que j'étais, à qui on faisait porter des minijupes", a-t-elle avoué au Parisien. Traumatisée, la jeune chanteuse ne portera plus de robes pendant des mois : "Je ne veux pas montrer mon cul, je veux juste qu'on m'écoute."

Elle l'a finalement été pour ce qu'elle est vraiment et a notamment remporté deux Victoires de la musique avec son album La femme chocolat.