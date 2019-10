Olivia Ruiz n'a plus aucune nouvelle de Jenifer : "On était très liées..."

Il est loin, le temps où les graines de talent prêtaient une oreille attentive aux conseils de la coach vocaleArmande Altaï. Souvenez-vous : en l'an 2001, le château de la Star Academy ouvrait ses portes pour la toute première fois. Jenifer y affrontait son grand complice Mario Barravecchia, remportait la victoire et s'offrait une place de choix Au soleil. Pas loin derrière, Olivia Ruiz atteignait les demi-finales en vain. Mais voilà, cette émission étant un peu leurs colonies de vacances à eux, les contacts se font de plus en plus difficiles et la chanteuse née à Carcassonne n'a plus tellement de nouvelle de quiconque.

Olivia Ruiz a effectivement avoué à Télé 2 Semaines qu'au fil des années, Jenifer Bartoli était devenue une étrangère. "On était très liées à l'époque, mais on s'est perdues de vue, explique-t-elle. Parfois, la vie met des distances." Parmi ses petits camarades, elle a donc fait des adieux définitifs à Carine Haddadou ou François Roure. Ses seuls amis restants de l'époque Star Ac' : Jean-Pascal Lacoste et Jessica Marquez. "Patrice, je le vois un peu moins en ce moment alors qu'on est restés très proches pendant de longues années " précise tout de même Olivia Ruiz.