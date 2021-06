Star Academy, que devient Johanna ? Elle a accueilli son deuxième enfant, une adorable fille

Joanna a laissé de côté la musique depuis un moment maintenant mais elle a refait une apparition à l'antenne ce dimanche 20 juin 2021 sur TF1. La chaîne diffusait une émission spéciale pour célébrer les 20 ans de la Star Academy. Pour l'occasion, de nombreux ex-pensionnaires du château, dont Joanna, ont fait un retour sur scène lors d'une soirée pleine de nostalgie.

Pour rappel, Joanna avait été éliminée aux portes de la finale (la saison a été remportée par Mickels Réa) après avoir tout de même eu la chance de chanter au côté de Johnny Hallyday. Et l'année suivante, elle a publié son premier album, L'École des duplicatas. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous. Entre 2010 et 2012, l'artiste a rebondi en intégrant la troupe de la comédie musicale Joe Dassin. Enfin, en 2013, Joanna était en course pour représenter la France à L'Eurovision face aux Twin Twin qui ont finalement été choisis pour participer à la compétition et ont terminé dans les profondeurs du classement.

Sa carrière ayant du mal à décoller, Joanna a pris la décision de faire un break en 2014. À l'époque, elle quitte Paris pour s'installer à Bitche, en Moselle, avec son compagnon. Elle retrouve son travail d'animatrice et s'adonne à son autre passion, la peinture. Elle expose d'ailleurs ses oeuvres sur son blog poominlove.blogspot.fr.