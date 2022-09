Jenifer inscrite à la Star Academy grâce à la soeur d'une célèbre animatrice, elle lui doit une fière chandelle

En 2001, la Star Academy faisait ses grands débuts sur TF1, avant de devenir une émission culte de la chaîne. Les téléspectateurs étaient tous obnubilés à l'idée de connaître le grand vainqueur parmi tous ces pensionnaires du château de Dammarie-les-Lys, qui aspiraient tous à devenir de grandes stars de la chanson. Et c'est finalement Jenifer qui remportait la toute première saison du programme, devenant par la suite une référence dans la variété française notamment grâce à des tubes comme Au soleil et Ma révolution.

Entre ses multiples distinctions (huit fois lauréate aux NRJ Music Award et une fois aux MTV Europe Music Awards) et ses nombreux disques d'or, la maman de trois garçons a rapidement conquis les Français. Elle compte notamment huit albums studio (un nouveau est attendu en novembre prochain) à son actif, un album live et 27 singles, parmi lesquels 12 sont parvenus à se classer dans le top 10 en France, dont 2 avec la Star Academy. Cette émission a donc énormément contribué à son succès et sa notoriété.

"Elles m'ont vachement encouragée"

Mais peut-être que tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien d'Alexandra, la soeur de Caroline Ithurbide. Cette dernière recevait Jennifer ce vendredi 8 septembre sur les ondes de RFM et a fait part aux auditeurs d'une anecdote surprenante à ce sujet. "Il y a 20 ans, tu avais plein de petits boulots, et notamment tu bossais dans une agence de presse, et tu étais l'assistante... de ma soeur... Alexandra Ithurbide qui nous racontait qu'elle adorait son assistante, que tu étais marrante, très mignonne, et que tu rêvais de chanter, et que tu avais hyper peur de t'inscrire à la Star Ac et c'est Alex qui t'a dit 'mais allez on y va'" a-t-elle révélé.

Jenifer, qui est mariée à Ambroise Fieschi, s'est alors souvenue de l'immense soutien de ses collègues, dont celui de la soeur de l'animatrice. "Elles m'ont vachement influencée, encouragée (...) J'avais peur de tomber dans un truc qui ne me correspondait pas (...) Heureusement j'ai eu ces filles autour de moi à ce moment là de ma vie sinon je pense que je n'aurais jamais postulé pour le casting de la Star Ac", a confié l'ex-compagne de Maxim Nucci. Le chemin parcouru depuis est phénoménal !