Jenifer séparée de Maxim Nucci : son ex a retrouvé l'amour avec une célèbre journaliste !

Dans les années 2000, Jenifer et Maxim Nucci avaient travaillé ensemble sur le premier album éponyme de la chanteuse à sa sortie de la Star Academy. Très vite, ils étaient tombés amoureux et étaient devenus parents d'un petit Aaron né en décembre 2003. Malheureusement en 2008, le couple annonçait sa séparation. A la suite de cette rupture, le chanteur qui utilise le pseudo Yodélice a trouvé l'amour dans les bras d'une journaliste sportive : Isabelle Ithurburu. Discrets, le couple a officialisé sa romance en octobre 2015. Ils sont devenus parents d'une petite fille prénommée Mia, née en août 2018.

Avant d'être en couple avec Maxim Nucci, Isabelle Ithurburu a été mariée à Gonzalo Queseda, ancien rugbyman professionnel passé par plusieurs clubs français, dont la Section Paloise, le Stade Français et le RC Toulon. Le sportif a également été international argentin et a joué pour les Pumas (surnom de l'équipe nationale d'Argentine) à 38 reprises. Désormais, il est entraîneur du Stade Français et croise encore régulièrement la journaliste qui suit les performances de son club dans les émissions Canal Rugby Club et Jour de Rugby sur Canal+.