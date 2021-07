Isabelle Ithurburu : Qui est Gonzalo Quesada, son ex-mari et célèbre sportif ?

Ce samedi 31 juillet 2021, Fort Boyard accueille de nouveaux challengers ! Parmi eux figure Isabelle Ithurburu. La journaliste sportive fait valoir ses capacités physiques dans les différentes épreuves. Qu'en dirait son ex-mari Gonzalo Queseda, ancien joueur professionnel de rugby ?

Avant de rencontrer Maxim Nucci et de fonder une famille, Isabelle Ithurburu a été l'épouse d'un ancien athlète ! En 2010 et 2015, la présentatrice du Canal Rugby Club (diffusé sur Canal +) a été mariée à Gonzalo Queseda, ancien rugbyman professionnel passé par plusieurs clubs français, dont la Section Paloise, le Stade Français et le RC Toulon. Gonzalo Queseda a également été international argentin et a porté les couleurs des Pumas (surnom de l'équipe nationale d'Argentine) à 38 reprises.

Gonzalo Quesada est désormais entraîneur du Stade Français. Isabelle Ithurburu suit les performances du Top 14 (la plus haute division de rugby en France) de son équipe dans les émissions Canal Rugby Club et Jour de Rugby, qu'elle anime. Après leur divorce, les deux ex ont également été collègues, dans Jour de coupe du monde. Isabelle était la présentatrice de cette émission dédiée à la Coupe du monde de rugby 2015 remportée par la Nouvelle-Zélande. Gonzalo Queseda s'était reconverti en consultant le temps de la compétition.

Tous les deux ont retrouvé l'amour ! Gonzalo avec Liga Melne, et Isabelle Ithurburu dans les bras de Maxim Nucci (dit "Yodelice"). Leur romance a commencé en octobre 2015. Ils en ont écrit un nouveau chapitre en accueillant leur fille Mia, née le 1er août 2018. Le musicien est aussi papa d'un garçon, Aaron (17 ans), né de sa précédente relation avec la chanteuse Jenifer.

Ce Fort Boyard du samedi 31 juillet 2021 est une émission très sport ! Outre Isabelle Ithurburu, les athlètes Sébastien Chabal (rugby), Laure Boulleau et Laurent Paganelli (football) se surpassent pour le compte de l'association Orpheopolis, qui a pour mission d'apporter de l'aide financière et matérielle, ainsi qu'une présence immédiate et un soutien régulier, aux familles de policiers frappées par le décès d'un des leurs.