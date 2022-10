Jenifer heureuse en amour avec Ambroise et fière de partager son bonheur, rares confidences...

Jenifer nage en plein bonheur. Plus de vingt ans après le début de sa carrière, lancée grâce à la Star Academy qu'elle a remportée en 2001, la chanteuse fait un retour en force avec la sortie prochaine de son neuvième album. Le 4 novembre, ses fans pourront ainsi découvrir N°9, dans lequel "toutes les chansons d'amour sont positives" comme l'ont relevé nos confrères de Télé 7 jours. Une analyse qui s'explique par le bien être dans lequel elle se trouve actuellement de par son couple avec son mari Ambroise Fieschi (qu'elle a épousé en 2019 en Corse). "C'est de l'amour heureux ! Même quand ça pique, ça reste mignon. Je pense que tout le monde avait besoin de ça. Et il fallait que ça me ressemble aussi, par rapport à ce que je vis", a-t-elle confirmé lors d'une interview avec eux.

Il faut dire que l'amour a toujours été très important pour Jenifer et, malgré les déceptions, elle n'a jamais cessé d'y croire. "Je n'ai pas peur de l'amour, moi. J'en ai besoin. Pour moi, l'amour, c'est un moteur. On peut d'ailleurs trouver des bras qui enlacent et réconfortent auprès de ses amis aussi. Mais dépendre de quelqu'un, ce n'est pas dans ma nature", a-t-elle confié pour le magazine Nous Deux dont elle fait également la couverture cette semaine.

Si elle n'est pas dépendante, Jenifer peut être reconnaissante envers les trois hommes qui lui ont donné ses plus beaux cadeaux : ses enfants. Il y a d'abord eu la naissance d'Aaron en 2003, fruit de sa relation avec Maxim Nucci, puis Joseph, arrivé en 2013 lors de idylle avec Thierry Neuvic. Enfin, depuis 2016 , Jenifer partage la vie du restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi, avec qui elle a eu son troisième enfant en 2021, Juvanni.

Dans N°9, elle se sert justement de la chanson En attendant pour s'adresser à ses trois fils comme rarement. "C'est une chanson sur la transmission. Je suis très pudique lorsqu'il s'agit de mes enfants. Je veux les protéger. Mais je veux aussi être honnête, alors, quand Marc, l'auteur, m'a proposé cette chanson, il a insisté pour qu'au moins je lise le texte. C'est ce que je suis, c'est mon équilibre, j'ai été maman tôt et ça m'a canalisée. Ça a été ma boussole aussi, j'ai grandi avec mon premier fils finalement", a-t-elle déclaré à Télé 7 jours. Car il faut rappeler que la chanteuse n'avait que 19 ans lorsqu'elle a accueilli son aîné.

Elle se retrouve aujourd'hui maman d'un jeune adulte, d'un enfant et d'un bébé ! Une situation qu'elle arrive à gérer avec une grande simplicité. "Tout est une question d'organisation ! Et je m'occupe d'eux de la même manière, je savoure ce qui s'offre à eux, je les accompagne du mieux que je peux dans tout, à chaque étape de leur vie. (...) On est là tous ensemble, heureux, et tout va bien", a-t-elle conclu. Et c'est bien ça le plus important !