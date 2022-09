Jenifer : Maxime Nucci, Thierry Neuvic... ce que les signes astro révèlent de ses célèbres ex...

Depuis 2016, Jenifer est en couple avec Ambroise Fieschi, un entrepreneur d'Ajaccio qu'elle a épousé le 21 août 2019. Mais avant de trouver l'amour dans les bras de celui qui lui a donné son troisième fils, âgé d'un an, cette native du Scorpion a connu d'autres romances, notamment avec des personnalités célèbres. Mais que disent les astres de ses relations passées avec Maxim Nucci, père de son fils Aaron, 18 ans, Thierry Neuvic, papa de Joseph, 8 ans, et enfin Jean-Pascal Lacoste, son crush dans la Star Academy, il y a de nombreuses années. Lorsque l'on évoque les histoires amoureuses de Jenifer, les mots qui viennent à l'esprit sont "intenses" et "mystérieuses". Pudique, secrète, la chanteuse de bientôt 40 ans – le 15 novembre prochain – fait tout pour protéger son jardin secret et vous ne savez jamais vraiment ce qu'il se passe dans sa vie amoureuse. Mais si vous savez quelque chose de la façon dont ce signe d'eau se comporte en amour, alors toute cette intrigue entourant les relations de l'artiste prend tout son sens. Le Scorpion est un signe plein de contradictions, rayonnant de force, de séduction mais avec sous cette carapace un coeur aimant et loyal, et une âme vulnérable, comme le rapporte le site Zodiac-couples.

Maxim Nucci, son "âme soeur"

Avec Maxim Nucci, natif du signe duPoisson, son premier grand amour, elle a formé sur le plan astrologique un véritable couple d'âmes soeurs. Comme Bruce Willis et Demi Moore ou encore Ryan Gosling et Eva Mendes, ils ont formé une paire Poissons-Scorpions des plus idéales. Les deux signes d'eau, très mystérieux, n'ont pas besoin de travailler pour se comprendre. La compréhension que les deux signes montrent l'un à l'autre les aide à bien gérer les conflits qui surviennent. Et même après leur séparation, les parents du petit Aaron se sont toujours épaulés pour le bien-être de leur enfant, comme elle l'a fait savoir. "Cela nécessite une vraie organisation, je suis vraiment aidée par leurs pères. Sans eux, sans ma famille, je n'aurais jamais pu tenir", avait confié l'interprète de Je danse.

Coup de foudre pour Thierry Neuvic

Parmi ces "pères", il y a Thierry Neuvic, natif du Lion. L'homme Lion et la femme Scorpion ont une compatibilité presque parfaite, ces deux signes étant très fiers et secrets. Il est fasciné par sa profondeur mystique et la femme Scorpion le rendra amoureux très vite, ce qu'il s'est passé pour le comédien sur le tournage du film Les Francis. "J'y ai rencontré l'homme de ma vie : merci le film, s'était-elle réjouie dans Femme Actuelle. Ça n'est pas toujours comme ici l'amour, le vrai le seul ! On était terriblement gênés pour la première scène d'amour... Mes copines corses, qui suivaient Mafiosa, m'ont dit 'tu vas tourner avec Thierry Neuvic !'. Moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid." Mais la nature jalouse et possessive de ces deux signes peuvent avoir raison de leur amour.

Enfin, retour sur sa première idylle avec Jean-Pascal Lacoste, qui a son soleil en Gémeaux. Comme le prince Rainier et Grace Kelly, ou encore Lenny Kravitz et Lisa Bonnet, ils ont formé un duo Scorpion-Gémeaux. Habituellement, ces deux-là ont une compatibilité plutôt faible. Mais s'il y a bien une chose qui amusera la femme Scorpion dans cet univers, c'est l'humour de ce compagnon Gémeaux. Et il faut dire que si l'amourette entre Jenifer et l'ex-Star académicien n'a pas duré, elle aura au moins bien rigolé comme en témoignent les images de leur aventure dans le château.