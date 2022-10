"Mes enfants ne manquent pas d'amour" : Jenifer évoque ses trois fils et sa vie avec eux

Alors qu'elle n'avait que 18 ans, la vie de Jenifer a basculé lorsqu'elle a participé et remporté la toute première saison de la Star Academy, diffusée en 2001 sur TF1. Un télé-crochet qui lui a permis de lancer sa carrière dans la musique. Et depuis sa victoire, Jenifer n'a jamais quitté la scène. Elle sort même dans quelques jours son neuvième album, sobrement intitulé N°9. À cette occasion, la jolie brune de 39 ans a accordé une interview sans filtre à Nikos Aliagas pour le magazine Gala, à paraître ce jeudi 27 octobre.

Elle y évoque l'autre événement qui a bouleversé sa vie : la naissance de son premier enfant, Aaron, fruit de sa relation avec Maxim Nucci. C'était en 2003 et à l'époque, Jenifer était au début de son parcours mais surtout elle était encore très jeune. "J'ai été maman tôt, à 19 ans, donc, cela m'a mis rapidement face à mes responsabilités. Je me devais d'être forte", s'est-elle souvenue pour son ami animateur.

Jenifer a ensuite mis dix ans avant d'accueillir son deuxième enfant issu de sa relation avec l'acteur Thierry Neuvic. C'est un autre garçon qui a pointé le bout de son nez en 2013 et qui a hérité du prénom Joseph. Enfin, depuis 2016 , Jenifer partage la vie du restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi, qu'elle a épousé en août 2019 en Corse. Avec lui, elle a eu son troisième enfant en 2021, Juvanni.

Mes enfants ne manquent pas d'amour

Trois petits hommes nés de trois pères différents donc et pour lesquels Jenifer ferait n'importe quoi. Car si elle est très investie dans sa musique, la priorité de la chanteuse reste son rôle de maman. "Je suis très maman louve avec mes trois enfants", a-t-elle assuré à Nikos Aliagas pour Gala. Et de détailler : "Je veux qu'ils prennent le temps de franchir toutes les étapes de la vie. Je ferai tout pour qu'ils soient épanouis. Comme n'importe quelle maman. Peu importe le chemin qu'ils choisiront, je veux qu'ils se sentent bien dans leur tête." C'est dans ces conditions que l'interprète de Sauve qui aime "les encourage à se donner à fond pour qu'ils aient un jour le choix de leur avenir".

En attendant, Jenifer va continuer de les accompagner du mieux qu'elle le peut, dans un cadre on ne peut plus ordinaire. "Tu sais, Nikos, on me voit sous le feu des projecteurs mais crois-moi, je mène une vie très simple, très zen. Mes enfants sont ma priorité et ils ne manquent pas d'amour", a-t-elle souligné, s'estimant par ailleurs très chanceuse d'avoir leur soutien : "Ils sont très entourés, mais mon équilibre passe aussi par la musique. Et tous me soutiennent, m'encouragent. Mon socle est là, bien solide".