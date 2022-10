Jenifer rayonnante et stylée dans les rues de Londres : les coulisses en photos de sa parenthèse enchantée

Après une longue période de teasing, Jenifer a officialisé son retour sur la scène musicale il y a quelques mois. La chanteuse sortira le neuvième album de sa carrière le 4 novembre prochain, lequel s'appellera sobrement N°9. Un morceau de l'opus est déjà sorti durant l'été et a été illustré par un clip. Il s'agit de Sauve qui aime.

C'est à Londres, en août 2021, que Jenifer a enregistré cet album aux "sonorités vintage" comme elle l'a présenté. Et depuis plusieurs jours, l'artiste qui a fait le show pour le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy se replonge dans cette période heureuse. Au cours du week-end, elle a notamment mis la main sur des photos prises à ce moment-là et les a partagées avec ses abonnés sur Instagram. Sur les images, on l'a découvre libre et stylée dans les rues de la capitale anglaise, tantôt vêtue d'un tee-shirt au motifs léopard et tantôt bohème en jean et veste fleurie.

Entre deux séances au studio, Jenifer a vraisemblablement eu l'occasion de se promener dans la ville pour chiner dans des boutiques de musique à la recherche de nouveaux vinyles ou encore pour faire un saut au supermarché du coin et se régaler de gourmandises locales. L'artiste et maman de trois enfants s'est aussi amusée dans un photomaton, dont le résultat réussi et en noir et blanc trône désormais sur l'une de ses commodes.



Une immersion dans sa vie à 100 à l'heure qu'ont beaucoup apprécié les internautes. "J'adore l'ambiance des photos", "On adore !!", "Tu es magnifique, ça fait trop plaisir des petites photos comme ça", "Les coulisses ! On adore découvrir ça", "Tu as dû t'éclater", "Quel style !", ont-ils commenté.