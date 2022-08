Thierry Neuvic : Son ex Hélène Fillières mariée à un producteur de renom

De la vie de couple de Thierry Neuvic, un détail revient principalement dans l'esprit des fans : son histoire d'amour avec Jenifer, rencontrée en 2012 sur le tournage du film Les Francis. Une évidence pour la chanteuse, pourtant "pas du tout lunée pour rencontrer quelqu'un" selon ses propres dires : "C'est complètement dingue. Cela s'est fait de fil en aiguille, on ne s'est plus quittés. Tout était tellement évident" avait-elle admis. De cette relation est né Joseph, 7 ans. Le coup de foudre n'aura malheureusement duré que quelques années puisqu'en janvier 2016, les amoureux annoncent leur séparation.

Jenifer et Thierry Neuvic sont restés en bons termes. Il faut dire qu'il n'est pas du genre à se mettre ses ex à dos, particulièrement quand le bien-être d'un enfant est en jeu. Il n'est d'ailleurs pas fâché non plus avec l'actrice Hélène Fillières, qui a partagé sa vie avant qu'il ne rencontre la mère de son fils. Les deux s'étaient donné la réplique dans le film Les papas du dimanche de Louis Becker, le seul et l'unique avant la séparation en 2011.

Thierry Neuvic est certes tombé amoureux de Jenifer et devenu papa grâce à elle, mais il est, aux dernières nouvelles, célibataire. Hélène Fillières a quant à elle refait sa vie avec Matthieu Tarot, un célèbre producteur à qui l'on doit notamment Volontaire, dans lequel la comédienne a joué, mais aussi Gemma Bovary, Un homme pressé et L'Hermine, trois films incarnés par le grand Fabrice Luchini. En 2014, Hélène épouse Matthieu Tarot et les mariés ne se contentent d'ailleurs pas de se retrouver le soir après une journée de travail.

Si Hélène Fillières a déjà joué dans l'un des films de son mari, elle a aussi pu compter sur lui pour la production de son tout premier long-métrage, Une histoire d'amour, en 2013. L'expérience plutôt bonne, le couple la réitérée 5 ans plus tard avec Volontaire. Pas de dispute ni de rupture à l'horizon. Les tourtereaux semblent toujours sur la même longueur d'ondes après 8 ans de mariage. Des noces de coquelicot pour lesquelles, on l'espère, monsieur lui a offert des fleurs !