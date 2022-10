"Il est mort sous mes yeux" : Thierry Neuvic marqué par un décès brutal, il vit des expériences surnaturelles

Thierry Neuvic a conquis les téléspectateurs avec le série La Maison d'en face, diffusée sur M6 et adaptation de la série néerlandaise Nouveaux voisins. Série sombre aux scènes inquiétantes, cette fiction s'inscrit dans le parcours varié du comédien de 52 ans. Pour ses différents rôles, celui qui a joué dans Les Francis comme dans Au-delà de Clint Eastwood se nourrit de son vécu. Et dans une interview pour Europe 1 il y a onze ans, il avait fait des révélations déroutantes sur une de ses expériences de vie, ou plutôt de mort.

Le papa de Joseph - dont la mère est son ex-amoureuse Jenifer - avait expliqué au micro d'Europe 1 avoir été témoin de phénomènes surnaturels : "J'ai eu moi-même des expériences curieuses, des contacts bizarres. J'ai ressenti l'heure pile de décès de personnes. Pourquoi je l'ai senti, pourquoi j'ai senti une âme qui disparaissait ? Je n'en sais rien." Le comédien avait donné un exemple précis, la mort de son beau-père : "L'homme qui m'a élevé est mort devant mes yeux, je suis persuadé de l'avoir vu dans la rue à des endroits très précis. J'ai reçu des signes, j'ai accepté les choses." Pour autant, il affirme que c'est le monde du vivant qui l'intéresse le plus et ne cherche pas à en savoir plus sur l'au-delà : "Je ne sais pas s'il y a quelque chose après la mort et (...) ce n'est pas mon problème."

Cet homme qu'il a vu mourir l'a élevé quand il était adolescent et était cascadeur. Une belle relation qui s'est achevée brutalement, quand il est mort lors d'un accident sur un tournage. Dans Marie-France, il était revenu sur le drame : "J'ai eu un beau-père cascadeur, un homme taiseux et généreux qui m'a élevé pendant dix ans. Quand j'en ai eu 14, il m'a emmené sur un tournage et il est mort sous mes yeux."

Sa passion pour la comédie prendra le pas sur ce souvenir douloureux : "Je n'ai jamais dit que j'allais devenir acteur. J'avais plus l'ambition de fabriquer des films au départ, plutôt que de jouer dedans." L'histoire a fait que le charisme de l'ancien compagnon d'Hélène Fillières a plu et continue de ravir le public !