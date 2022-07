Thierry Neuvic et Hélène Fillières séparés : une relation amoureuse très discrète

Thierry Neuvic est à retrouver ce mardi 19 juillet 2022 sur TFX dans la comédie Les Francis. Un film qui aura débouché sur sa rencontre avec la chanteuse Jenifer, avec qui il a partagé sa vie plusieurs années avant de rompre en 2016. Ils ont notamment eu un fils ensemble, prénommé Joseph et né le 13 août 2014.

Mais avant de tomber amoureux de l'interprète d'Au soleil, l'acteur de 51 ans était tombé sous le charme d'Hélène Fillières, avec qui il partageait l'affiche de la série Mafiosa, diffusée jusqu'en 2014 sur Canal +. Ils ont également été partenaires à l'écran dans le film Les Papas du dimanche de Louis Becker. Un couple très discret, qui ne s'affichait que très rarement ensemble. Les deux tourtereaux n'évoquaient pratiquement jamais leur vie amoureuse dans la presse.

"Ce n'est pas dur de tourner avec sa compagne. Au contraire, quand on se connaît intimement, ça va plus vite. On décode tout", avait simplement confié Thierry Neuvic lors d'une interview accordée à nos confrères Public, sans pour autant épiloguer sur le sujet. Ils ont continué de préserver leur intimité jusqu'à leur séparation intervenue en 2011. "C'était un bonheur de jouer avec lui", avait déclaré l'actrice de 50 ans dans les colonnes TV Magazine, ce qui laisse à penser qu'ils se sont quittés en très bon termes.

Depuis, Hélène Filières a épousé le producteur Matthieu Tarot. "Je vais me marier cet été à Pietranera, en Haute-Corse. Je ne suis pas Corse et mon compagnon, qui est aussi le producteur de mon prochain film, non plus. Mais les Corses nous acceptent avec beaucoup de gentillesse", déclarait-elle en 2014, peu de temps avant leur union. Depuis, ils semblent toujours très amoureux l'un de l'autre.

De son côté, Thierry Neuvic n'a plus officialisé de relation depuis son histoire avec Jenifer, qui a quant à elle retrouvé l'amour avec un certain Ambroise Fieschi, un entrepreneur corse qu'elle a épousé en 2019 et avec qui elle est devenue maman pour la troisième fois, le 8 mai 2021, d'un garçon nommé Juvanni.