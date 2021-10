Thierry Neuvic : Cette autre star avec qui il a été en couple avant Jenifer

Au cours de sa vie, Thierry Neuvic a connu deux grandes histoires d'amour. Bien avant sa relation avec la chanteuse Jenifer - rencontrée sur le tournage du film Les Francis, de Fabrice Begotti -, l'acteur est également tombé sous le charme d'une autre comédienne : l'actrice Hélène Fillières, avec qui l'acteur partageait l'affiche de la série Mafiosa, diffusée jusqu'en 2014 sur Canal +.

Suite à leur rencontre en 2006, les deux comédiens ont longtemps caché leur relation. Très discrets, ces derniers s'affichaient rarement ensemble et ne s'exprimaient quasiment pas sur leur couple dans la presse. Interrogé par nos confrères de Public sur son couple, l'acteur de 51 ans avait fait de timides confessions. "Ce n'est pas dur de tourner avec sa compagne. Au contraire, quand on se connaît intimement, ça va plus vite. On décode tout", avait-il expliqué sobrement. Une relation - de presque six ans - qui s'est finie en 2011.

Ils sont allés de l'avant

La séparation s'est faite à l'amiable, comme l'avait annoncé l'actrice auprès de nos confrères de TV Magazine la même année : "C'était un bonheur de jouer avec lui". Preuve qu'ils sont restés en bons termes ! Dès lors, leurs chemins se séparent et tous deux s'engagent dans d'autres relations. Par la suite, Thierry Neuvic s'est pris d'amour pour la belle coach de The Voice (avec qui il est resté pendant près de trois ans), Hélène Fillières a, quant à elle, refait sa vie avec Matthieu Tarot.

Durant un entretien accordé à Télé 7 Jours en 2014, l'actrice s'était d'ailleurs confiée au sujet de son union avec le producteur. Après avoir énuméré les nombreuses qualités de la Corse - région où la série Mafiosa était tournée -, cette dernière avait ensuite partagé quelques informations sur son mariage : "Je vais me marier cet été à Pietranera, en Haute-Corse. Je ne suis pas Corse et mon compagnon, qui est aussi le producteur de mon prochain film, non plus. Mais les Corses nous acceptent avec beaucoup de gentillesse." Une cérémonie faite à l'abri des regards indiscrets...