Diaporama Thierry Neuvic : Cette autre star avec qui il a été en couple avant Jenifer

Hélène Fillières - Soirée d'ouverture du 24ème Rendez Vous with French Cinema Opening Night (UNIFRANCE) à New York, Etats-Unis, le 28 février 2019. © Dessalles-Guerin/Bestimage

13 / 13

Helene Fillieres lors du 24ème Rendez Vous with French Cinema Opening Night (UNIFRANCE) au théâtre The Walter Reade dans le quartier The Upper West Side à New York, Etats-Unis, le 3 mars 2019 © Dessalles-Guerin/Bestimage