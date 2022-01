Thierry Neuvic marqué à vie : un membre de sa famille est mort sous ses yeux

Thierry Neuvic est devenu au fil du temps un acteur très apprécié du grand public, qui multiplie les succès notamment sur le petit écran. Mais il a bien failli ne pas endosser une carrière dans le show business, lui qui a été bouleversé par la mort de son beau-père, cascadeur professionnel.

En effet, Thierry Neuvic (51 ans) a été marqué à vie par le décès, sous ses yeux, de ce membre de sa famille qu'il adorait. Il relatait le tragique accident dans les pages du magazine Marie France, en 2012. "J'ai eu un beau-père cascadeur, un homme taiseux et généreux qui m'a élevé pendant dix ans. Quand j'en ai eu 14, il m'a emmené sur un tournage et il est mort sous mes yeux. Le cinéma n'existait plus pour moi", disait-il alors. En dépit de ce souvenir traumatisant, il finira par se découvrir une passion tardive pour le métier d'acteur.

Au micro de Purepeople.com, en 2013, l'ancien compagnon de Jenifer - avec qui il a eu un petit garçon - évoquait d'ailleurs les prémices de ce qu'il allait devenir son gagne-pain : "Je n'ai jamais dit que j'allais devenir acteur. J'avais plus l'ambition de fabriquer des films au départ, plutôt que de jouer dedans." Vers la fin de l'adolescence, "par désir de culture", il s'inscrit à un cours de théâtre lors duquel il pouvait "jouer tous les personnages au milieu de sept ou huit filles-femmes". Bingo, sa carrière professionnelle était trouvée !

Thierry Neuvic a fait ses premiers pas dans le star system en 1995 grâce à un épisode de la série Le juge est une femme. Depuis, il multiplie les rôles sur le petit écran (Clara Sheller, Mafiosa, Piégés...) mais aussi le grand, où il a débarqué en 2000 avec Code inconnu. Et, inévitablement, au fil des années, il a connu des hauts et des bas, des doutes, de la frustration etc. "Comme tous les acteurs, j'ai eu ce genre de phases. Le rapport à l'image, l'égo... Ça peut être épuisant. Mais je vois que je suis encore là, en demande, donc je vais continuer", ajoutait-il à notre micro, toujours emballé par son métier d'acteur.