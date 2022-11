Diaporama : "Je n'ai pas été un type bien" : Maxim Nucci et ses années compliquées, l'ex de Jenifer cash sur son passé

18 / 27

Exclusif - Maxim Nucci (Yodelice) et sa compagne Isabelle Ithurburu - Soirée de la Nuit de la Beauté à l'institut Carlota avec O.P.I et System Professional à Paris le 1er février 2018. De nombreuses célébrités étaient présentes hier au lancement du bar O.P.I et du bar à cheveux System Professional. O.P.I, numéro 1 mondial des produits professionnels pour les ongles et l'Institut Carlota inaugurent un espace dédié à la beauté pour les mains et les pieds. Célèbre pour ses couleurs tendance et ses noms emblématiques, O.P.I offrre des produits et services innovants et de haute qualité. Les clients pourront choisir parmi des centaines de couleurs et des dizaines de technicités. Grande nouveauté également, Carlota lance son "bar à brushing" avec un espace dédié à l'éclat et à la santé de vos cheveux avec System Professional. Une marque internationale qui établit le profil énergétique capillaire de chaque individu (élasticité du cheveu, santé et vitalité de la bre). System Professional innove avec des soins capillaires professionnels haut de gamme reposant sur le principe d'ultra-personnalisation grâce à un système de code unique. Nos experts prodigueront des soins du cheveux et des brushings du mardi au dimanche. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau/Bestimage