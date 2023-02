Laurent Ruquier : Anniversaire très VIP pour ses 60 ans, grande fête dans son beau duplex avec Hugo Manos

Je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans

Avoir 60 ans ne fait pas plaisir à tout le monde. Laurent Ruquier a la chance que cela ne lui fasse ni chaud ni froid. L'animateur a conscience du temps qui passe et cela ne le dérange pas du tout. Dans les pages du magazine Gala, en kiosques de jeudi 23 février, il a même évoqué sa propre mort : "Je n'ai pas peur de la mort et j'ai déjà été incroyablement gâté par la vie, donc si tout s'arrête demain, ce n'est pas grave. Je suis lucide, je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans et je sais que j'ai intérêt à profiter des dix, quinze ans qui viennent avant que ça se gâte."

Laurent Ruquier savoure donc pleinement sa relation avec Hugo, âgé de 26 ans de moins que lui : "Cet écart d'âge ne m'angoisse pas du tout. [...] Aujourd'hui, avec Hugo, je suis un homme heureux. Donc, on va déjà essayer de passer une belle décennie ensemble, en vivant au jour le jour. [...] Il viendra à mon enterrement." Pas certain qu'Hugo se fasse une joie de penser à tout cela.