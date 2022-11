Line Renaud : Radieuse et généreuse à 94 ans, elle fait le show devant Brigitte Macron, toujours présente

Depuis plusieurs décennies, elle s'engage pour faire avancer la médecine : à 94 ans, Line Renaud est une femme infatigable qui a, une fois de plus, tout donné pour la recherche ce lundi. Comme chaque année en effet, l'actrice et chanteuse a remis le prix de sa fondation Line Renaud-Loulou Gasté à un chercheur, assorti d'un chèque de 60 000 euros qui va pouvoir lui permettre de continuer ses travaux.

Un beau geste, peu étonnant de la part de Line Renaud, toujours aussi généreuse pour les autres, mais salué par de très nombreux célèbres invités dans la salle, dont beaucoup d'amis. Brigitte Macron, notamment, avait fait le déplacement pour soutenir comme il se doit sa grande amie. En tailleur gris, la Première Dame a posé avec Line Renaud, souriante et visiblement ravie d'être là. Elle a également posé avec les autres convives, dont le producteur Franck Saurat.

Plusieurs autres amies proches de Line Renaud avaient également fait le déplacement, comme Claude Chirac, qui a effectué une rare sortie avec son mari Frédéric Salat-Baroux. La fille cadette de l'ancien président était radieuse et en a profité pour poser avec Agnès Firmin-Le Bodo, femme politique engagée auprès d'Edouard Philippe.

Bernard Cazeneuve, qui a justement précédé Edouard Philippe à Matignon, était également présent et a posé avec Marc-Olivier Fogiel, venu sans son mari François. Le photographe, souvent discret aux côtés de son époux, était sûrement resté chez eux pour garder leurs deux filles Mila et Lily, âgées de 11 et 9 ans.

Une absente de taille !

Mais celle qui n'a pas quitté Line Renaud, veillant sur elle d'un oeil protecteur, c'est bien sûr Anne Le Nen. L'actrice, très proche de la nonagénaire, a posé de nombreuses fois avec elle, lui collant même un tendre baiser sur la joue. En revanche, Muriel Robin, la femme d'Anne Le Nen et que Line Renaud considère comme sa fille adoptive était absente à cause d'un tournage.

Parmi les autres invités de la soirée, deux personnalités importantes de la télévision, Marina Carrère d'Encausse et Pierre-Antoine Capton se sont retrouvés. Respectivement présentatrice du Magazine de la Santé et producteur notamment de C à Vous, tous les deux ont passé une bonne soirée tout comme Xavier Niel, associé de Pierre-Antoine Capton dans Mediawan.

Jean-Claude Camus, homme d'affaires et ex-beau-père de Yannick Noah, avait également fait le déplacement, tout comme Dominique Besnehard, l'agent réputé de très nombreux acteurs français et Jean-François Delfraissy, médecin connu. Enfin, Guy Savoy, cuisinier réputé, faisait également partie des invités. Sa compagne Sonia Mabrouk, journaliste réputée d'Europe 1, semblait être absente.